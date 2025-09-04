Geely EX5 alcança recorde de vendas no Brasil com alta de 467%

A Geely deu as caras no Brasil com o EX5, um SUV elétrico que promete mudar o jogo. Esse modelo médio é apresentado em duas versões: a Pro, que vem com um preço de R$ 195.800, e a versão top de linha, a Max, que sai por R$ 215.800. Com um design moderno, linhas elegantes e detalhes que impressionam, o EX5 visa competir com gigantes como o BYD Yuan Plus e o GAC Aion V.

Ambas as versões compartilham a mesma plataforma e motor, mas a diferença entre elas está nos equipamentos oferecidos. O EX5 começou a ser vendido em junho e, após o lançamento oficial em julho, ele se destacou em agosto como o oitavo carro elétrico mais vendido no país.

Dados da Fenabrave mostram que o Geely EX5 teve uma venda incrível de 159 unidades em agosto, representando um aumento espetacular de 467% se comparado a julho, quando foram emplacadas apenas 28 unidades. Esse desempenho faz do EX5 o campeão em vendas entre os SUVs elétricos no Brasil até agora. Para se ter ideia, seu concorrente direto, o GAC Aion V, registrou 127 unidades vendidas.

O poder debaixo do capô é animador: as duas versões contam com um motor elétrico de 218 cv e 32,6 kgfm de torque. Na pista, a Pro acelera de 0 a 100 km/h em 6,9 segundos, enquanto a Max faz esse sprint em 7,1 segundos. A bateria de 60,2 kWh oferece até 413 km de autonomia na Pro e 349 km na Max. E se você precisar recarregar, em um carregador rápido é possível passar de 30% a 80% de carga em apenas 20 minutos. Legal, né?

Com dimensões de 4,62 metros de comprimento, 1,90 m de largura e 1,67 m de altura, o EX5 rivaliza com o Jeep Compass, mas oferece mais espaço interno. O porta-malas é super generoso, com capacidade de 461 litros e podendo chegar a 1.877 litros se você rebaixar os bancos traseiros.

A suspensão é independente nas quatro rodas e usa um sistema McPherson na frente e multilink atrás, o que proporciona um conforto superior nas estradas.

Por dentro, o EX5 combina simplicidade e tecnologia. O painel é clean, com uma tela multimídia de 15,4”, painel digital de 10,2” e um Head-Up Display de 13,8” na versão Max. Ah, e para quem aprecia conforto, os bancos dianteiros têm ventilação e ajustes elétricos. Sem contar as soluções inteligentes para armazenamento, como uma gaveta sob o banco traseiro, perfeita para guardar itens pequenos durante uma viagem.

Se você é apaixonado por novidades no mundo automotivo, esse SUV é definitivamente uma opção a se considerar!