Passeio gratuito de maria fumaça em SP: saiba como participar

O passeio gratuito a bordo da Maria Fumaça em Campinas promete ser uma experiência única. Ele acontecerá no domingo, 28 de setembro de 2025, como parte do programa Tour Campinas. Se você é fã de história e paisagens rurais, essa é uma ótima oportunidade!

O encontro está marcado para às 14h20, na Feira Hippie, que fica no Centro de Convivência Cultural Carlos Gomes. O retorno está previsto para 16h30, então prepare-se para uma tarde divertida.

Os participantes serão levados até a ferrovia em ônibus e estarão acompanhados por um guia de turismo durante toda a jornada. Assim, você pode relaxar e aproveitar tudo que o passeio oferece.

Data, horário e como chegar ao trem

A concentração será no Centro de Convivência. De lá, o grupo segue de ônibus até a Estação Anhumas. Esse transporte já está incluído na experiência, pensado para garantir que todos cheguem e voltem no horário certinho. Assim que a viagem de trem terminar, o ônibus levará todo mundo de volta ao ponto de partida, mantendo o cronograma para às 16h30.

Inscrições e limite de vagas

As inscrições abrem no dia 20 de setembro, às 12h30, no site de turismo da Prefeitura de Campinas. Cada pessoa pode se inscrever individualmente, e há apenas 40 vagas disponíveis. Cada participante pode solicitar até dois convites por e-mail.

Como a demanda é alta, é bom estar atento e se inscrever no momento da abertura. E não se preocupe, a participação é totalmente gratuita!

Roteiro de 12 km entre estações históricas

O trem sairá da Estação Anhumas e seguirá até o distrito de Tanquinho, em um percurso de aproximadamente 12 km. A viagem leva cerca de 1h30 e passa por três estações, proporcionando vistas incríveis da paisagem rural e de áreas preservadas da história ferroviária da região.

Durante o trajeto, haverá uma parada de cerca de 20 minutos para você tirar fotos e apreciar a beleza ao redor.

Experiência a bordo e curiosidades ferroviárias

No embarque, os visitantes verão de perto uma locomotiva a vapor em funcionamento, que é o destaque do acervo histórico. A estação também conta com uma lojinha que vende lanches, bebidas e lembranças ligadas à ferrovia.

Enquanto você viaja, o guia compartilhará um pouco sobre a formação de Campinas e os aspectos técnicos do trem, proporcionando uma verdadeira aula sobre patrimônio!

Quem realiza e o que está incluído

Esse passeio é parte do Tour Campinas, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em parceria com entidades que preservam a história ferroviária. O pacote inclui o transporte de ida e volta entre o Centro de Convivência e a estação, o acompanhamento de um guia, a viagem de trem e a parada para fotos.

E não tem custos extras para quem se inscrever e for confirmado.

Orientações práticas para o dia

Para aproveitar ao máximo, é recomendável chegar cedo ao ponto de encontro no Centro de Convivência. Se o dia estiver ensolarado, não esqueça do chapéu, protetor solar e água, pois algumas áreas são abertas. Leve também seus documentos pessoais e o comprovante de inscrição para facilitar o acesso.

Fique atento aos horários para não perder o embarque, seja no ônibus ou no trem.

O que torna o trajeto especial

Este trecho é um dos mais tradicionais do interior de São Paulo, preservado para a circulação de trens históricos. O design do leito ferroviário, com suas pequenas pontes e uma passagem por áreas verdes, faz do passeio uma experiência encantadora.

A máquina a vapor traz um toque nostálgico, proporcionando contato com histórias e memórias que marcaram a expansão econômica da região, quando as ferrovias conectavam fazendas, distritos e Campinas.

Resumo do serviço

O evento será no domingo, 28/9/2025, com saída às 14h20 da Feira Hippie no Centro de Convivência, e retorno estimado para 16h30. O trajeto ferroviário liga Anhumas a Tanquinho, somando 12 km em uma viagem de 1h30, com uma parada de 20 minutos para fotos.

As inscrições abrem no dia 20/9, às 12h30, com 40 vagas disponíveis e limite de dois convites por e-mail por participante. O transporte até a estação será feito em ônibus, e haverá um guia de turismo acompanhando o grupo.

Prepare-se para uma jornada repleta de história, cenários belos e a magia de viajar em um trem histórico!