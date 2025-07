Bentley lança SUV compacto para diversificar sua linha

Depois que a Porsche lançou o Cayenne nos anos 2000, as marcas de esportivos começaram a olhar com carinho para o mercado de SUVs. Foi um grande sucesso que garantiu a saúde financeira da Porsche e inspirou outras fabricantes a seguirem o caminho. Não demorou para a Lamborghini apresentar o Urus, a Ferrari lançar o Purosangue e a Bentley apostar no Bentayga, que logo se tornou o best-seller da marca.

Agora, a Bentley está se preparando para um novo capítulo: um SUV compacto e totalmente elétrico, que está sendo chamado internamente de “Urban SUV”. Vamos dar uma olhada em tudo que sabemos sobre esse carro que promete ser uma verdadeira sensação.

Nome

Primeiro, vale esclarecer que “Urban SUV” é só um nome temporário. A Bentley ainda não revelou o nome oficial, mas podemos esperar algo que siga a tradição elegante da marca, como Bentayga e Continental. Então, “SUV Urbano” é apenas uma referência interna, ressaltando sua proposta mais compacta e prática.

Aparência

Agora, falando de design, a promessa é que o novo SUV siga as linhas do conceito EXP 15, que foi mostrado recentemente. Embora tenha alguns elementos do Bentayga, como a grade frontal retangular e detalhes cromados, ele terá uma identidade própria. Espere por faróis verticais e lanternas traseiras finas, baseadas nas projeções da Motor1.

O tamanho vai ficar em torno de 5 metros, um pouco menor que o Bentayga, mas ainda bem robusto. E para os fãs de personalização, a Bentley não decepcionará! Serão até 46 bilhões de combinações de acabamentos, cores e equipamentos.

Em termos de plataforma, esse SUV vai usar a PPE, que também é a base do Audi Q6 e-tron e do Porsche Macan Elétrico. O CEO Frank-Steffen Walliser já adiantou que, entre os pontos fortes do novo modelo, estarão a potência, a eficiência energética e uma carga ultrarrápida, com autonomia entre 560 e 640 km.

Preço e chegada

Esse SUV deverá ter um preço inicial abaixo do Bentayga, algo em torno de € 140.000, o que equivale a cerca de R$ 760 mil. O objetivo é atrair consumidores mais jovens, que estão curiosos para entrar no mundo Bentley, especialmente agora que a eletrificação é um tema mais do que relevante.

O lançamento, que era previsto para 2024, agora parece atrasado e deve acontecer no final de 2026, com vendas começando em 2027. A produção vai ser feita na sede da Bentley, em Crewe, na Inglaterra.

Enquanto isso, fica a expectativa para ver como esse novo modelo vai se encaixar nas ruas, certo? Já imagina dirigir um Bentley elétrico pelas avenidas? A energia está no ar!