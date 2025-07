Ferrari apresenta suspensão traseira para corrida em Spa

O carro SF-25 enfrenta um desafio importante relacionado à sua altura em relação ao asfalto. Essa questão é fundamental, pois o regulamento de sua categoria é baseado no conceito de efeito solo, que determina que quanto mais baixo o carro estiver, maior será a pressão aerodinâmica e, consequentemente, mais rápido ele podrá andar.

A suspensão traseira do SF-25, que foi projetada pela Ferrari para a temporada de 2025, tem se mostrado muito “macia”. Esta característica faz com que o carro oscile demais durante a corrida, prejudicando seu desempenho. Embora o SF-25 tenha demonstrado potencial em algumas situações, a necessidade de mantê-lo em uma altura mais baixa resulta em um desgaste excessivo da prancha central do carro.

Recentemente, a equipe Ferrari enfrentou problemas significativos que foram evidenciados no GP da China, realizado em Xangai. Durante esta prova, os pilotos Lewis Hamilton e Charles Leclerc foram desclassificados devido a problemas relacionados à altura do carro. Esta desclassificação acendeu um alerta na equipe italiana, uma vez que ocorreu logo na segunda corrida da temporada. O episódio destacou a importância de ajustes nas configurações do carro, a fim de superar os desafios que ele apresenta em pista.

Diante desses problemas, a Ferrari está buscando soluções para melhorar a performance do SF-25, para que os pilotos possam competir em igualdade de condições e aproveitar ao máximo o potencial do carro. Em suma, a equipe italiana está trabalhando para adaptar sua suspensão e ajustar a altura do carro, visando garantir um desempenho mais consistente e competitivo nas próximas corridas.