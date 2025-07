Sommarøy: a ilha norueguesa sem relógios e sem tempo

Sommarøy é uma ilhinha no norte da Noruega que se tornou famosa por uma escolha inusitada: aqui, o tempo simplesmente não conta. Os moradores decidiram abandonar os relógios e suas rotinas passaram a seguir o ritmo natural da vida, sem a pressão constante das horas.

Essa mudança ocorreu em resposta aos extremos que a região enfrenta em relação à luz e escuridão. No verão, o dia se estende por mais de dois meses, com sol a pino 24 horas. Já no inverno, a escuridão toma conta por cerca de 70 dias consecutivos. Para adaptar-se a essa realidade peculiar, a comunidade abraçou um jeito de viver mais livre e sem amarras.

Um experimento social fora do tempo

A decisão de não seguir mais os ponteiros do relógio foi feita em conjunto. Os moradores penduraram seus relógios em uma ponte que liga a ilha ao continente, simbolizando um protesto contra a rigidez do tempo convencional. Agora, em vez de horários fixos, as atividades se adaptam às necessidades de cada um, como cortar grama às 3h da manhã ou dar um mergulho no mar sob a luz do sol da meia-noite.

Esse novo estilo de vida começou a ganhar notoriedade em 2019, quando Kjell Ove Hveding, um dos habitantes, levou uma petição ao parlamento norueguês pedindo o reconhecimento oficial dessa maneira de viver. A ideia era simples: superar o estresse e a depressão causados pela rotina rígida das cidades grandes.

Atualmente, Sommarøy é um símbolo de como podemos viver de forma diferente. Escolas, lojas e comércios não têm expediente fixo, respeitando o ciclo natural da luz e a autonomia dos moradores.

Vida noturna sob o sol da meia-noite

Com apenas 350 habitantes, a economia da ilha gira em torno da pesca e do turismo. A ideia de viver sem horários atrai visitantes que buscam uma experiência diferente e, muitas vezes, impactante. Após alguns dias seguindo esse novo ritmo, muitos sentem o choque ao voltar para a rotina tradicional.

Entre junho e agosto, quando o sol não se põe, é comum ver crianças jogando bola de madrugada e adultos cuidando dos jardins às 2h da manhã. No inverno, as noites são iluminadas por auroras boreais, transformando Sommarøy em um dos destinos mais incríveis da Noruega.

Críticas e ceticismo

Apesar de muitos apoiarem a iniciativa, nem todos os moradores concordam com a ideia. Alguns comerciantes revelam que têm dificuldade em se adaptar à ausência de horários tradicionais.

A questão permanece: é realmente viável viver sem pensar no tempo? Em Sommarøy, a resposta é um ressoante "sim". Para muitos, a verdadeira liberdade vem ao remover o relógio do pulso e ouvir o próprio ritmo.