Programa do governo ajuda milhões a ingressar no mercado de trabalho

O Bolsa Família é conhecido, principalmente, como o principal programa de transferência de renda do Brasil, mas suas funções vão além disso. Desde março de 2023, após a substituição pelo Auxílio Brasil, ele voltou a oferecer um suporte financeiro mensal para famílias em situação de vulnerabilidade. Mas, além do auxílio econômico, o programa busca ampliar o acesso a direitos básicos, como saúde e educação, e até facilitar a inserção no mercado de trabalho.

Para você ter uma ideia, só no primeiro semestre deste ano, mais de 711 mil beneficiários do Bolsa Família conseguiram uma vaga no mercado de trabalho formal. Isso mostra que o apoio financeiro não é uma alternativa ao emprego, mas sim um incentivo que pode ajudar as pessoas a se reerguerem e a conquistarem sua independência.

Com o tempo, o número de famílias que dependem do Bolsa Família tem diminuído. Atualmente, são cerca de 19,6 milhões de famílias atendidas. E se as previsões sobre o emprego se mantiverem positivas, essa redução deve continuar.

Regra de Proteção do Bolsa Família: segurança para os beneficiários

Para se cadastrar no Bolsa Família, a renda por pessoa da família não pode passar de R$ 218. No entanto, se um membro da família conseguir um emprego formal, essa situação pode mudar. O que pode pegar um pouco as pessoas de surpresa é que, mesmo com a melhoria na renda, não significa que a família será excluída do programa de uma hora para outra.

Isso porque o programa conta com a Regra de Proteção. Essa regra garante que, mesmo após conseguir um emprego, a família receba ao menos mais 12 meses de suporte financeiro. Durante esse período, o valor do benefício é reduzido pela metade, mas ainda assim ajuda a complementar a renda, evitando que essas famílias voltem à vulnerabilidade social.

Se, por acaso, a renda da família cair novamente — como acontece em casos de demissão —, ainda existe a possibilidade de acionar o Retorno Garantido. Esse recurso permite que a família retorne ao Bolsa Família de forma facilitada num prazo de até 36 meses.

Com todas essas medidas, o programa se esforça para oferecer segurança aos beneficiários enquanto eles buscam uma vida melhor, proporcionado um suporte contínuo sempre que necessário.