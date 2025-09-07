Notícias

Atualize seu CadÚnico para evitar perda de R$ 3.800,00

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 7 minutos atrás
1 minuto de leitura
Você precisa fazer isso no seu CadÚnico, ou então vai perder até R$ 3.800,00
Você precisa fazer isso no seu CadÚnico, ou então vai perder até R$ 3.800,00

O Cadastro Único para Programas Sociais, conhecido como CadÚnico, é uma ferramenta super importante para entender a realidade das famílias brasileiras. Ele ajuda o governo a oferecer apoio e assistência de acordo com as necessidades de cada cidadão. Com as informações que você fornece no cadastro, é possível identificar as condições de vida de cada um, garantindo que os recursos cheguem a quem realmente precisa.

Muita gente, no entanto, acaba não prestando atenção no CadÚnico e, por isso, corre o risco de ter seus benefícios cancelados. Isso significa perder aquele suporte mensal tão necessário. Para evitar surpresas e complicações, é fundamental manter os dados atualizados e avisar sobre qualquer mudança — seja de endereço, na família ou na renda.

Garantindo que suas informações estejam em dia, você ajuda a assegurar que os benefícios sejam pagos certinho e evita impactos no seu orçamento.

Como verificar as informações do CadÚnico?

Uma maneira prática de verificar suas informações é pelo aplicativo do CadÚnico, que está disponível tanto para Android quanto para iOS. Com ele, você pode checar se todos os seus dados estão corretos de forma rápida e fácil.

Se preferir, também dá para acessar as informações diretamente pelo site. Isso pode ser feito com ou sem o login na conta Gov.br. Contudo, se optar por não logar, as informações que você recebe são um pouco mais limitadas.

Como atualizar os dados do CadÚnico?

Caso você encontre alguma informação errada no CadÚnico, a única maneira de corrigir isso é indo até o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo da sua casa. Você precisa comparecer pessoalmente, levando o documento de identificação e o CPF do responsável familiar e de todos os dependentes.

Dependendo do tipo de benefício que a família recebe, pode ser necessário também apresentar comprovantes de renda e residência.

Se o seu benefício foi bloqueado, o processo para atualização é parecido. Porém, nesse caso, é importante saber que você terá que esperar um período específico, que muda conforme o motivo do bloqueio.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 7 minutos atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Cybertruck, Tesla, Pneus

Tesla Cybertruck: potência e peso afetam durabilidade dos pneus

34 minutos atrás
WhatsApp revela recurso secreto que deixa seus amigos de olho no que você compartilha

WhatsApp apresenta novo recurso para monitorar compartilhamentos

37 minutos atrás
Descubra como garantir mais de R$ 3.000 mensais

Como obter mais de R$ 3.000 por mês

1 hora atrás
Quanto custa manter uma CG 160? Veja a conta completa que pesa no bolso dos jovens motociclistas

Custo de manter uma CG 160: veja a conta dos motociclistas jovens

1 hora atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo