Atualize seu CadÚnico para evitar perda de R$ 3.800,00

O Cadastro Único para Programas Sociais, conhecido como CadÚnico, é uma ferramenta super importante para entender a realidade das famílias brasileiras. Ele ajuda o governo a oferecer apoio e assistência de acordo com as necessidades de cada cidadão. Com as informações que você fornece no cadastro, é possível identificar as condições de vida de cada um, garantindo que os recursos cheguem a quem realmente precisa.

Muita gente, no entanto, acaba não prestando atenção no CadÚnico e, por isso, corre o risco de ter seus benefícios cancelados. Isso significa perder aquele suporte mensal tão necessário. Para evitar surpresas e complicações, é fundamental manter os dados atualizados e avisar sobre qualquer mudança — seja de endereço, na família ou na renda.

Garantindo que suas informações estejam em dia, você ajuda a assegurar que os benefícios sejam pagos certinho e evita impactos no seu orçamento.

Como verificar as informações do CadÚnico?

Uma maneira prática de verificar suas informações é pelo aplicativo do CadÚnico, que está disponível tanto para Android quanto para iOS. Com ele, você pode checar se todos os seus dados estão corretos de forma rápida e fácil.

Se preferir, também dá para acessar as informações diretamente pelo site. Isso pode ser feito com ou sem o login na conta Gov.br. Contudo, se optar por não logar, as informações que você recebe são um pouco mais limitadas.

Como atualizar os dados do CadÚnico?

Caso você encontre alguma informação errada no CadÚnico, a única maneira de corrigir isso é indo até o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo da sua casa. Você precisa comparecer pessoalmente, levando o documento de identificação e o CPF do responsável familiar e de todos os dependentes.

Dependendo do tipo de benefício que a família recebe, pode ser necessário também apresentar comprovantes de renda e residência.

Se o seu benefício foi bloqueado, o processo para atualização é parecido. Porém, nesse caso, é importante saber que você terá que esperar um período específico, que muda conforme o motivo do bloqueio.