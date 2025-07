Imagens de drone mostram incêndio em Dalton Mills, Keighley

Um incêndio atingiu novamente a Dalton Mills, uma antiga fábrica de tecidos vitoriana localizada em Keighley, na Inglaterra. O incidente, que ocorreu na noite de sábado, 26 de julho, foi registrado com fotos e vídeos de drone que mostram a extensão dos danos e as grandes chamas que tomaram conta do local.

Na luta para controlar o fogo, cerca de 12 viaturas do corpo de bombeiros foram mobilizadas, enquanto grandes nuvens de fumaça se espalhavam pelo céu de Keighley. A Dalton Mills, que já foi cenário de produções famosas como “Peaky Blinders” e “Downton Abbey”, passou por outros incêndios nos últimos anos, o que levanta preocupações sobre a segurança do espaço.

Felizmente, a polícia de West Yorkshire informou que não houve vítimas nem feridos durante o incidente. O deputado local, Robbie Moore, expressou sua frustração ao comentar sobre mais um incêndio no histórico edifício, ressaltando a necessidade de medidas que impeçam novos episódios.

As imagens capturadas do local mostram não apenas o impacto visual da tragédia, mas também a importância histórica que a Dalton Mills representa para a região. A comunidade local observa de perto a situação, preocupada com a preservação deste marco histórico.