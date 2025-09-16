Audi SQ5 inicia pré-venda com 367 cv por R$ 624.990

A Audi está com a corda toda e, em 2025, trouxe novidades que vão deixar os amantes de SUVs de queixo caído. A marca acaba de anunciar a pré-venda dos modelos esportivos SQ5 e SQ5 Sportback, que chegam para enriquecer a linha já conhecida do Q5. Se você adora acelerar em estrada, esses carros têm tudo para te conquistar.

As entregas estão programadas para começar em outubro, com preços de R$ 624.990 para o SQ5 e R$ 639.990 para o Sportback. Um dos mimos que a Audi oferece é a opção de ter as Rodas Audi Sport, no formato de raios, em cor neodymium de 21 polegadas, que dá um charme a mais em qualquer lugar. E, pra deixar tudo ainda mais interessante, você pode escolher o interior na cor vermelha, que deixa o ambiente ainda mais esportivo.

### Potência e Performance

Quando falamos do motor, o SQ5 não decepciona. Ele conta com um potente motor 3.0 TFSI V6 que entrega 367 cv e impressionantes 55 kgfm de torque. Para quem gosta de aceleração, o SQ5 vai de 0 a 100 km/h em apenas 4,5 segundos. E quem já dirigiu em alta velocidade sabe como é bom sentir o vento na cara, principalmente quando a velocidade máxima chega a 250 km/h.

As dimensões são bastante generosas. O SQ5 tem 4,71 m de comprimento e uma largura de 2,15 m. Aliás, para quem precisa de espaço, o porta-malas oferece 475 litros, perfeito para uma viagem no final de semana ou para levar as compras do mês.

### Conforto e Tecnologia

Quando o assunto é conforto, o SQ5 não deixa a desejar. O modelo vem com ar-condicionado automático de três zonas, bancos esportivos de couro perfurado, que ainda contam com ventilação, aquecimento e até uma função massagem – dá pra relaxar enquanto dirige, não é mesmo?

Além disso, a parte tecnológica é um espetáculo à parte. O painel de instrumentos digital Audi Virtual Cockpit Plus de 11,9″ é muito prático. A central multimídia de 14,5” conta com navegação integrada e até um display adicional para o passageiro de 10,9”. E quem não ama um som de qualidade? O sistema de áudio assinado pela Bang & Olufsen com 685 W transforma qualquer viagem em um show.

### Segurança em Primeiro Lugar

A segurança é outro destaque. O SQ5 tem nove airbags, faróis Full LED Matrix com animações, e lanternas traseiras OLED que podem ser configuradas. Para quem pega muito trânsito, o assistente de mudança de faixa e o controle de cruzeiro adaptativo (ACC) fazem toda a diferença. Além disso, o carro vem equipado com assistente de tráfego cruzado, frenagem de emergência com Audi Pre Sense e até um sistema de alerta de sonolência. Uma mão na roda para quem adora longas viagens em família.

### Cores e Estilo

E não podemos esquecer das opções de cores. O SQ5 vira uma verdadeira obra de arte nas ruas, podendo ser encontrado em diversas cores, como o Branco Arkona, Azul Navarra e Vermelho Gradina. Por dentro, seus revestimentos podem ser escolhidos em preto ou vermelho, combinando com seu estilo.

Com tanta tecnologia, conforto e segurança, quem não ficaria encantado? O SQ5 e SQ5 Sportback prometem não apenas um meio de transporte, mas uma verdadeira experiência ao volante para quem ama dirigir.