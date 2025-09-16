Números consolidados de 15 de setembro de 2025

Na última segunda-feira, 15 de setembro de 2025, a programação das emissoras de televisão teve destaque em várias áreas. A Globo viu o programa "Terra Nostra", que ocupou a faixa das 14h45, mostrar estabilidade em sua audiência, trazendo um alívio para a emissora.

Enquanto isso, a Record teve um desempenho notável com a estreia de "A Fazenda", que mais do que dobrou a média de audiência da emissora, permitindo que superasse o SBT e reconquistasse a vice-liderança no horário das 22h30. Além disso, a Record também se destacou com o programa "A Vida de Jó", que garantiu a segunda posição na faixa das 21h.

No entanto, a novela "Rubi" não conseguiu manter a audiência que "Maria do Bairro" havia conquistado, resultando em um impacto negativo na performance do programa "Fofocalizando", que viu sua audiência sofrer.

Na RedeTV!, o programa "Galvão e Amigos" teve um dia de empate em audiência com "Sensacional", sem conseguir se destacar no horário.

A seguir, estão os números consolidados de audiência da TV em São Paulo para o dia:

Globo:

Hora Um: 4,1

Bom Dia SP: 8,7

Bom Dia Brasil: 9,9

Encontro com Patrícia Poeta: 7,0

Mais Você: 6,4

SP1: 9,1

Globo Esporte: 9,9

Jornal Hoje: 10,7

Edição Especial: Terra Nostra: 12,0

Sessão da Tarde: Quando Encontrei Você: 10,8

SPTV: 13,8

Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 16,9

Êta Mundo Bom: 21,2

SP2: 23,8

Dona de Mim: 23,1

Jornal Nacional: 25,3

Vale Tudo: 27,0

Estrela da Casa 2: 13,5

Tela Quente: Seguindo em Frente: 7,7

Jornal da Globo: 5,8

Conversa com Bial: 3,9

Dona de Mim (reapresentação): 3,4

Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,1

Record:

Balanço Geral Manhã: 1,3

Balanço Geral Manhã SP: 3,1

Fala Brasil: 3,7

Hoje em Dia: 3,5

Balanço Geral SP: 4,9

Igreja Universal: 5,9

Balanço Geral SP (2ª exibição): 5,8

A Escrava Isaura: 3,5

Cidade Alerta: 3,5

Cidade Alerta SP: 7,9

Jornal da Record: 7,2

A Vida de Jó: 5,2

Reis: O Pecado: 4,3

A Fazenda 17: 5,9

Jornal da Record 24h: 2,7

SBT:

SBT Manhã: 2,4

SBT Manhã 2ª Edição: 2,1

Bom Dia & Cia: 1,2

Primeiro Impacto: 2,0

Alô Você: 2,9

Maria do Bairro: 3,3

Rubi: 2,4

Fofocalizando: 2,4

Casos de Família: 2,6

Aqui Agora: 2,6

Aqui Agora SP: 2,7

SBT Brasil: 3,8

As Filhas da Senhora Garcia: 3,9

Programa do Ratinho: 4,7

No Alvo: 2,3

The Noite: 1,6

Operação Mesquita: 1,3

SBT Podnight: 1,3

SBT Notícias: 1,4

SBT Manhã Madrugada: 1,2

Band:

Giro de Notícias: 0,0

Valor da Vida: 0,1

AgroBand: 0,0

Bora Brasil SP: 0,1

Bora Brasil: 0,3

Jogo Aberto: 1,7

Jogo Aberto SP: 2,9

Os Donos da Bola: 2,5

Melhor da Tarde: 1,4

Brasil Urgente: 2,4

Brasil Urgente SP: 3,0

Jornal da Band: 3,5

Cruel Istambul: 1,3

Show da Fé: 0,3

Galvão e Amigos: 0,8

Jornal da Noite: 0,6

Esporte Total: 0,4

RedeTV!:

Manhã com Você: 0,1

Fica com a Gente: 0,2

Bola na Rede: 0,1

Elas em Jogo: 0,0

A Tarde é Sua: 1,0

Brasil do Povo: 0,3

RedeTV! News: 0,4

Show da Fé: 0,2

Rapidinhas da Fama: 0,2

TV Fama: 0,6

Sensacional: 0,8

Companhia Certa: 0,4

Leitura Dinâmica: 0,3

Jogo na Tela: 0,1

Madrugada Animada: 0,2

Os dados refletem a medição de audiência na capital paulista e são importantes para o mercado publicitário, sendo que, em 2025, cada ponto de audiência corresponde a 77.488 domicílios sintonizados na região.