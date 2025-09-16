Números consolidados de 15 de setembro de 2025
Na última segunda-feira, 15 de setembro de 2025, a programação das emissoras de televisão teve destaque em várias áreas. A Globo viu o programa "Terra Nostra", que ocupou a faixa das 14h45, mostrar estabilidade em sua audiência, trazendo um alívio para a emissora.
Enquanto isso, a Record teve um desempenho notável com a estreia de "A Fazenda", que mais do que dobrou a média de audiência da emissora, permitindo que superasse o SBT e reconquistasse a vice-liderança no horário das 22h30. Além disso, a Record também se destacou com o programa "A Vida de Jó", que garantiu a segunda posição na faixa das 21h.
No entanto, a novela "Rubi" não conseguiu manter a audiência que "Maria do Bairro" havia conquistado, resultando em um impacto negativo na performance do programa "Fofocalizando", que viu sua audiência sofrer.
Na RedeTV!, o programa "Galvão e Amigos" teve um dia de empate em audiência com "Sensacional", sem conseguir se destacar no horário.
A seguir, estão os números consolidados de audiência da TV em São Paulo para o dia:
Globo:
- Hora Um: 4,1
- Bom Dia SP: 8,7
- Bom Dia Brasil: 9,9
- Encontro com Patrícia Poeta: 7,0
- Mais Você: 6,4
- SP1: 9,1
- Globo Esporte: 9,9
- Jornal Hoje: 10,7
- Edição Especial: Terra Nostra: 12,0
- Sessão da Tarde: Quando Encontrei Você: 10,8
- SPTV: 13,8
- Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 16,9
- Êta Mundo Bom: 21,2
- SP2: 23,8
- Dona de Mim: 23,1
- Jornal Nacional: 25,3
- Vale Tudo: 27,0
- Estrela da Casa 2: 13,5
- Tela Quente: Seguindo em Frente: 7,7
- Jornal da Globo: 5,8
- Conversa com Bial: 3,9
- Dona de Mim (reapresentação): 3,4
- Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,1
Record:
- Balanço Geral Manhã: 1,3
- Balanço Geral Manhã SP: 3,1
- Fala Brasil: 3,7
- Hoje em Dia: 3,5
- Balanço Geral SP: 4,9
- Igreja Universal: 5,9
- Balanço Geral SP (2ª exibição): 5,8
- A Escrava Isaura: 3,5
- Cidade Alerta: 3,5
- Cidade Alerta SP: 7,9
- Jornal da Record: 7,2
- A Vida de Jó: 5,2
- Reis: O Pecado: 4,3
- A Fazenda 17: 5,9
- Jornal da Record 24h: 2,7
SBT:
- SBT Manhã: 2,4
- SBT Manhã 2ª Edição: 2,1
- Bom Dia & Cia: 1,2
- Primeiro Impacto: 2,0
- Alô Você: 2,9
- Maria do Bairro: 3,3
- Rubi: 2,4
- Fofocalizando: 2,4
- Casos de Família: 2,6
- Aqui Agora: 2,6
- Aqui Agora SP: 2,7
- SBT Brasil: 3,8
- As Filhas da Senhora Garcia: 3,9
- Programa do Ratinho: 4,7
- No Alvo: 2,3
- The Noite: 1,6
- Operação Mesquita: 1,3
- SBT Podnight: 1,3
- SBT Notícias: 1,4
- SBT Manhã Madrugada: 1,2
Band:
- Giro de Notícias: 0,0
- Valor da Vida: 0,1
- AgroBand: 0,0
- Bora Brasil SP: 0,1
- Bora Brasil: 0,3
- Jogo Aberto: 1,7
- Jogo Aberto SP: 2,9
- Os Donos da Bola: 2,5
- Melhor da Tarde: 1,4
- Brasil Urgente: 2,4
- Brasil Urgente SP: 3,0
- Jornal da Band: 3,5
- Cruel Istambul: 1,3
- Show da Fé: 0,3
- Galvão e Amigos: 0,8
- Jornal da Noite: 0,6
- Esporte Total: 0,4
RedeTV!:
- Manhã com Você: 0,1
- Fica com a Gente: 0,2
- Bola na Rede: 0,1
- Elas em Jogo: 0,0
- A Tarde é Sua: 1,0
- Brasil do Povo: 0,3
- RedeTV! News: 0,4
- Show da Fé: 0,2
- Rapidinhas da Fama: 0,2
- TV Fama: 0,6
- Sensacional: 0,8
- Companhia Certa: 0,4
- Leitura Dinâmica: 0,3
- Jogo na Tela: 0,1
- Madrugada Animada: 0,2
Os dados refletem a medição de audiência na capital paulista e são importantes para o mercado publicitário, sendo que, em 2025, cada ponto de audiência corresponde a 77.488 domicílios sintonizados na região.