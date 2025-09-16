Números consolidados de 15 de setembro de 2025

Entretenimento

confira os números consolidados de 15/09/2025

Na última segunda-feira, 15 de setembro de 2025, a programação das emissoras de televisão teve destaque em várias áreas. A Globo viu o programa "Terra Nostra", que ocupou a faixa das 14h45, mostrar estabilidade em sua audiência, trazendo um alívio para a emissora.

Enquanto isso, a Record teve um desempenho notável com a estreia de "A Fazenda", que mais do que dobrou a média de audiência da emissora, permitindo que superasse o SBT e reconquistasse a vice-liderança no horário das 22h30. Além disso, a Record também se destacou com o programa "A Vida de Jó", que garantiu a segunda posição na faixa das 21h.

No entanto, a novela "Rubi" não conseguiu manter a audiência que "Maria do Bairro" havia conquistado, resultando em um impacto negativo na performance do programa "Fofocalizando", que viu sua audiência sofrer.

Na RedeTV!, o programa "Galvão e Amigos" teve um dia de empate em audiência com "Sensacional", sem conseguir se destacar no horário.

A seguir, estão os números consolidados de audiência da TV em São Paulo para o dia:

Globo:

  • Hora Um: 4,1
  • Bom Dia SP: 8,7
  • Bom Dia Brasil: 9,9
  • Encontro com Patrícia Poeta: 7,0
  • Mais Você: 6,4
  • SP1: 9,1
  • Globo Esporte: 9,9
  • Jornal Hoje: 10,7
  • Edição Especial: Terra Nostra: 12,0
  • Sessão da Tarde: Quando Encontrei Você: 10,8
  • SPTV: 13,8
  • Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 16,9
  • Êta Mundo Bom: 21,2
  • SP2: 23,8
  • Dona de Mim: 23,1
  • Jornal Nacional: 25,3
  • Vale Tudo: 27,0
  • Estrela da Casa 2: 13,5
  • Tela Quente: Seguindo em Frente: 7,7
  • Jornal da Globo: 5,8
  • Conversa com Bial: 3,9
  • Dona de Mim (reapresentação): 3,4
  • Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,1

Record:

  • Balanço Geral Manhã: 1,3
  • Balanço Geral Manhã SP: 3,1
  • Fala Brasil: 3,7
  • Hoje em Dia: 3,5
  • Balanço Geral SP: 4,9
  • Igreja Universal: 5,9
  • Balanço Geral SP (2ª exibição): 5,8
  • A Escrava Isaura: 3,5
  • Cidade Alerta: 3,5
  • Cidade Alerta SP: 7,9
  • Jornal da Record: 7,2
  • A Vida de Jó: 5,2
  • Reis: O Pecado: 4,3
  • A Fazenda 17: 5,9
  • Jornal da Record 24h: 2,7

SBT:

  • SBT Manhã: 2,4
  • SBT Manhã 2ª Edição: 2,1
  • Bom Dia & Cia: 1,2
  • Primeiro Impacto: 2,0
  • Alô Você: 2,9
  • Maria do Bairro: 3,3
  • Rubi: 2,4
  • Fofocalizando: 2,4
  • Casos de Família: 2,6
  • Aqui Agora: 2,6
  • Aqui Agora SP: 2,7
  • SBT Brasil: 3,8
  • As Filhas da Senhora Garcia: 3,9
  • Programa do Ratinho: 4,7
  • No Alvo: 2,3
  • The Noite: 1,6
  • Operação Mesquita: 1,3
  • SBT Podnight: 1,3
  • SBT Notícias: 1,4
  • SBT Manhã Madrugada: 1,2

Band:

  • Giro de Notícias: 0,0
  • Valor da Vida: 0,1
  • AgroBand: 0,0
  • Bora Brasil SP: 0,1
  • Bora Brasil: 0,3
  • Jogo Aberto: 1,7
  • Jogo Aberto SP: 2,9
  • Os Donos da Bola: 2,5
  • Melhor da Tarde: 1,4
  • Brasil Urgente: 2,4
  • Brasil Urgente SP: 3,0
  • Jornal da Band: 3,5
  • Cruel Istambul: 1,3
  • Show da Fé: 0,3
  • Galvão e Amigos: 0,8
  • Jornal da Noite: 0,6
  • Esporte Total: 0,4

RedeTV!:

  • Manhã com Você: 0,1
  • Fica com a Gente: 0,2
  • Bola na Rede: 0,1
  • Elas em Jogo: 0,0
  • A Tarde é Sua: 1,0
  • Brasil do Povo: 0,3
  • RedeTV! News: 0,4
  • Show da Fé: 0,2
  • Rapidinhas da Fama: 0,2
  • TV Fama: 0,6
  • Sensacional: 0,8
  • Companhia Certa: 0,4
  • Leitura Dinâmica: 0,3
  • Jogo na Tela: 0,1
  • Madrugada Animada: 0,2

Os dados refletem a medição de audiência na capital paulista e são importantes para o mercado publicitário, sendo que, em 2025, cada ponto de audiência corresponde a 77.488 domicílios sintonizados na região.

