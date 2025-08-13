Audi RS6 Avant atinge recorde de vendas no mercado

Se o mercado de peruas não anda tão animado na Europa, a Audi RS6 Avant está fazendo história. No primeiro semestre de 2025, essa superperua com impressionantes 600 cv conquistou o maior número de pedidos de sua trajetória. É uma façanha e tanto, especialmente em tempos dominados pelos SUVs.

A novidade foi divulgada pela Alina Seysen, porta-voz da Audi, em uma entrevista ao jornal alemão Automobilwoche. E não só isso: a RS6 ajudou a elevar as vendas da divisão Audi Sport em 41% comparado ao ano passado. Vale destacar que essa conta inclui apenas os modelos RS, deixando de fora as versões S menos potentes, algo que a Mercedes-Benz e a BMW fazem com suas linhas AMG e M.

Um Ícone em Declínio?

É curioso pensar que esse resultado é ainda mais notável considerando que a geração atual da RS6 está no fim do seu ciclo de vida. Nas gerações anteriores, a RS6 era oferecida tanto como sedã quanto perua. Desde a terceira, a audiência foi direcionada apenas para a versão Avant, e a atual C8 mantém essa tradição. Para quem prefere um estilo mais coupé, a RS7 Sportback é uma opção, mas a perua continua sendo a estrela.

E por que esse sucesso todo? Bem, a nova Mercedes-AMG E63 Estate ainda não deu as caras, e a BMW decidiu colocar um sistema híbrido no M5 Touring. A próxima RS6, que já está confirmada como C9, virá com motor híbrido plug-in. Muitos clientes, portanto, estão se aproveitando para garantir um modelo que é mais leve e totalmente a combustão — mesmo que a atual já tenha um sistema híbrido leve.

O Que Vem Por Aí?

Mas a história não para por aqui. O motor V8 da RS6 vai continuar firme, mas a complexidade de um híbrido plug-in pode afastar alguns puristas. De qualquer forma, ver uma station wagon de alto desempenho se destacando neste cenário é inspirador. A Audi já deixou claro que as Avants esportivas continuarão a fazer parte do seu catálogo.

Recentemente, alguns protótipos da próxima RS6 Avant e da nova RS4 Avant foram vistos em testes. A RS4 deve trazer todos os cilindros de volta, mas com a adição de um motor elétrico e bateria. Já a expectativa de ter uma versão RS de quatro cilindros foi descartada, e tudo indica que o V6 será a base da próxima geração.

Novidades que Estão por Vir

E as surpresas não param! Em setembro, a Audi Sport vai apresentar um conceito que fica entre o TT e o R8, conhecido internamente como “TT Moment 2.0”. A ideia é resgatar o impacto do TT original, que fez barulho no fim dos anos 1990, e provocar a mesma reação entre os fãs e críticos.

Quem ama adorar um bom carro sempre tem algo interessante no horizonte. As novidades estão a caminho, e é sempre bom estar atento ao que esses gigantes da indústria automotiva têm a oferecer!