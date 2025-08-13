Filme esperado de 2024 chega ao catálogo do Disney+

O filme “Planeta dos Macacos: O Reinado” já está na Disney+ e promete trazer à tona muita emoção. Esta é a décima produção da famosa franquia, dando continuidade a uma história que já encanta o público há décadas.

Lançado em 2024, “O Reinado” segue os eventos de “Planeta dos Macacos: A Terra”, lançado em 2017. Neste novo filme, os macacos estão dominando o planeta e as consequências desse domínio trazem à tona muitas reflexões.

O que rola na trama

A história gira em torno de um antagonista que está decidido a construir seu reinado, enquanto um dos macacos protagonistas enfrenta momentos de angústia. Ele questiona suas origens e se as decisões que toma agora influenciarão seu futuro. E claro, os humanos também desempenham um papel importante nessa trama cheia de conflitos.

Quem dirige “O Reinado” é Wes Ball, conhecido por seu trabalho em “Maze Runner”. A franquia “Planeta dos Macacos” começou lá em 1968 com um filme que apresentava um astronauta chegando a um planeta dominado por macacos. E desde então, outras produções foram lançadas, ampliando esse universo intrigante.

O primeiro filme é baseado no livro “La planète des singes”, escrito por Pierre Boulle. Em 1970, a história seguiu com “De Volta ao Planeta dos Macacos”, onde outro astronauta enfrenta desafios temporais. No ano seguinte, “Fuga do Planeta dos Macacos” mostrou Zira e Cornelius, que conseguem escapar em uma nave com destino à Terra. Já em 1972, “A Conquista do Planeta dos Macacos” trouxe eventos que se passam anos depois.

Para aproveitar ao máximo “Planeta dos Macacos: O Reinado”, vale a pena dar uma olhada nos filmes anteriores. Eles ajudam a formar uma linha do tempo rica em detalhes sobre as lutas e batalhas enfrentadas, tornando a experiência ainda mais completa.