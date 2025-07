Audi reconhece crise e diz que é preciso retomar a trajetória

Não dá pra negar que a Audi anda passando por momentos complicados. As vendas caíram 11,8% no ano passado e, neste, a queda foi de mais 5,9%. O cenário não é lá dos melhores, mas a montadora promete que a maré vai mudar com a chegada de novos modelos, como os Q3, Q5, A5 e A6. Eles vão brigar com os gigantes do luxo, BMW e Mercedes-Benz, que estão na frente dessa corrida.

O CEO da Audi, Gernot Döllner, foi bem sincero ao falar sobre a situação da marca. Em uma entrevista para a revista Bild, ele reconheceu que há muito a fazer. “Sem enrolação, precisamos voltar aos trilhos agora”, disse ele. Döllner acredita que a Audi finalmente está saindo do “ponto mais baixo” que enfrentou recentemente.

### Novidades no Horizonte

A virada pode começar no IAA Mobility de Munique, em setembro, onde a Audi vai apresentar um novo conceito elétrico. Chamado de “TT Moment 2.0”, esse modelo promete capturar a essência do icônico TT das décadas passadas. Döllner mencionou que o projeto é “altamente emocional” e tem tudo para causar um impacto semelhante ao querido cupê que fez sucesso no final dos anos 1990.

Mas não se empolgue achando que será um TT de quarta geração ou um retorno do R8. Döllner descreve isso como “algo intermediário”, um carro esportivo que vai tocar o coração da galera. E mesmo que seja apenas um conceito por enquanto, a Audi já planeja uma versão de produção para daqui a dois anos.

### Mudança de Course

Esse novo conceito será totalmente elétrico, mas calma lá — isso não vai significar o fim dos motores a combustão tão cedo. A Audi adiou a transição completa para elétricos, que estava prevista para 2032, para pelo menos mais um tempo. E esse carro vai marcar o começo de uma nova era em design e tecnologia, trazendo recursos que você nunca viu na atual linha da marca. “Será o símbolo de um novo Audi”, afirma Döllner, cheio de otimismo.

A abertura sobre os erros também vem de dentro da empresa. Em uma entrevista para a Motor1 Alemanha, Oscar da Silva Martins, diretor de comunicações de produto e tecnologia, admitiu que a qualidade da marca caiu: “Certamente já fomos melhores, mas vamos recuperar isso”. É legal ver um executivo reconhecendo isso, não é?

### Olhando para o Futuro

Um executivo do Grupo Volkswagen chegou a declarar que a Audi é o “nosso caso de crise”, afirmando que os produtos atuais estão “medianos”. Um dos pontos que reflete esse impasse é o sucessor do A8, que há tempos era aguardado como uma evolução do conceito Grandsphere, mas parece que o novo sedã ficou em segundo plano.

E para atrair a enorme demanda da China, a Audi criou uma nova marca só para o mercado chinês, chamada AUDI (com letras maiúsculas e sem o tradicional logotipo dos quatro anéis). Com produção local, essa nova divisão já lançou o SUV E5 Sportback e promete ter uma linha de modelos voltados exclusivamente para os chineses.

Quem sabe o que vem por aí! O mundo automotivo é mesmo cheio de surpresas, e a Audi está se esforçando para voltar a ser um grande nome no mercado.