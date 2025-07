Acidente com ônibus de Netto Brito resulta em três mortes na BA-046

Um grave acidente de trânsito ocorreu na noite deste domingo (27) na BA-046, perto de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. O incidente envolveu o ônibus da banda do cantor Netto Brito e um carro de passeio, resultando na morte de três pessoas.

No carro de passeio, um casal faleceu no local do acidente. O técnico da banda, conhecido como Carlos ou Bojo, foi resgatado, mas não sobreviveu aos ferimentos. O acidente chocou a comunidade local e deixou amigos e familiares em luto.

De acordo com testemunhas, um dos veículos pode ter invadido a contramão, causando a colisão frontal. As autoridades ainda estão investigando as reais causas do acidente. Para o atendimento às vítimas, equipes do SAMU, Polícia Rodoviária Estadual, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Militar da Bahia foram acionadas. A rodovia precisou ser parcialmente bloqueada para as operações de resgate e remoção dos veículos envolvidos.

O cantor Netto Brito estava presente no ônibus durante a colisão, mas não sofreu ferimentos. Devido à tragédia, o show programado na cidade de Salinas da Margarida foi cancelado, assim como toda a agenda do artista pelos próximos dias. A situação gerou uma reflexão sobre a segurança no trânsito, especialmente em rodovias movimentadas como a BA-046.