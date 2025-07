Bancos fecham amanhã em Minas Gerais

O Maranhão tem um papel importante na história da independência do Brasil.while Brazil officially declared its separation from Portugal in 1822, the Maranhão state only formalized its adesão na sequência, em 1823. Este fato destaca as particularidades da região e seu contexto histórico.

Um marco significante nesse processo histórico é o feriado estadual de 28 de julho, quando se comemora a adesão do Maranhão ao Brasil independente. Estabelecido pela Lei Estadual nº 2.457 de 1964, esse dia é dedicado a celebrações culturais e cívicas, refletindo o orgulho da identidade maranhense. Atividades diversas acontecem em todo o estado, permitindo à população reviver e honrar sua trajetória histórica.

No que diz respeito ao funcionamento dos bancos no Maranhão, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) determina que as agências suspendem as atividades presenciais durante feriados locais, incluindo 28 de julho. Isso significa que, neste dia, os clientes não poderão realizar atendimentos nas agências, mas poderão utilizar os canais digitais, como aplicativos e internet banking, para fazer transferências, pagamentos e outras operações necessárias. Além disso, boletos que vencem nesse dia têm seu prazo prorrogado para o próximo dia útil, evitando transtornos aos consumidores.

Esse feriado não apenas afeta as operações bancárias, mas também influencia o dia a dia dos maranhenses. Embora as agências estejam fechadas, os serviços eletrônicos garantem que as vendas e outras transações possam continuar de forma prática. Vale ressaltar que o feriado também pode afetar o funcionamento de repartições públicas, aumentando o impacto em cidades como São Luís, onde o transporte e os serviços podem ter horários alterados.

Em relação ao comércio, muitos estabelecimentos, como supermercados e farmácias, podem funcionar normalmente, desde que sigam as convenções trabalhistas respeitando os direitos dos trabalhadores. Shoppings e restaurantes, em sua maioria, avaliam o fluxo de clientes esperado antes de decidir abrir durante o feriado.

A celebração do feriado de 28 de julho vai além de um simples dia de descanso para os maranhenses. É uma oportunidade de reconhecer o papel fundamental do Maranhão na construção do Brasil moderno e valorizar a rica herança cultural do estado. Eventos promovidos por instituições, como a Secretaria de Estado da Cultura, ajudam a reafirmar a importância histórica da data, garantindo que o legado do passado continue a inspirar as futuras gerações maranhenses.