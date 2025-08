Audi Q3 2025 e-hybrid: detalhes sobre preço e autonomia

Audi acaba de confirmar a chegada do novo Q3 e-hybrid, que vai estrear na Europa no final de 2025. Esse SUV promete impressionar com seu motor híbrido plug-in, entregando 272 cv de potência combinada e 40,8 kgfm de torque. Para quem gosta de acelerações rápidas, ele vai de 0 a 100 km/h em apenas 6,8 segundos. E a autonomia elétrica? Chega a até 119 km, um dos melhores números da categoria.

A mágica acontece com o motor 1.5 TFSI de quatro cilindros, que utiliza o eficiente ciclo Miller. Ele trabalha junto com um propulsor elétrico de 116 cv, tudo isso ligado a um câmbio automatizado S tronic de 6 marchas. Uma novidade bem bacana é que a bateria agora possui 25,7 kWh de capacidade bruta, o que é o dobro do que tínhamos na geração anterior. Isso significa mais energia e mais conforto ao dirigir.

E quando o assunto é recarga, o Q3 e-hybrid também não deixa a desejar! Ele suporta carregamento em até 50 kW com corrente contínua. Ou seja, você consegue passar de 10% para 80% de carga em menos de 30 minutos. Se a opção for a corrente alternada, o carro aceita até 11 kW.

Esse SUV oferece diferentes modos de condução: você pode escolher entre uma operação totalmente elétrica, híbrida ou automática, que decide o melhor motor a ser usado em cada situação. Isso é super útil para quem pega muito trânsito, não é? E ainda tem a regeneração de energia durante a frenagem, que é herdada dos modelos elétricos da Audi. Isso ajuda a economizar bateria enquanto você desacelera.

A suspensão também ganhou uma nova calibração para melhor acomodar o conjunto eletrificado, e os amortecedores adaptativos são disponibilizados como opcional. Isso faz toda a diferença na hora de pegar uma estrada com muitas curvas ou até mesmo enfrentar buracos nas ruas.

Falando em opções, o Q3 e-hybrid terá três versões: Business, Business Advanced e S line edition. Todas elas vêm com rodas de 17 polegadas, painel digital de 11,9″, central multimídia de 12,8″, porta-malas com abertura elétrica e cabo de carregamento Mode 3. Já o modelo intermediário, Business Advanced, tem rodas de 18”, câmera de ré e controle de cruzeiro adaptativo bom para longas viagens. Por fim, a versão S line traz rodas de 19″, bancos dianteiros esportivos e faróis LED que deixam a dianteira do carro ainda mais imponente.

Em junho, a Audi apresentou a terceira geração do Q3, e ela traz um design completamente renovado. Os faróis e lanternas se destacam com novas divisões: as luzes diurnas ficam na parte superior e os faróis principais, que são de matriz de LED, ficam ocultos atrás de uma lente escurecida. Cada farol pode ter até 25.600 micro-LEDs, que são menores do que um fio de cabelo.

Na traseira, as lanternas têm assinatura em OLED e um gráfico de iluminação customizável. O motorista pode escolher entre seis tipos diferentes de iluminação, controlando 36 segmentos individuais. A Audi fez questão de eliminar as saídas de escape falsas, trazendo um design mais limpo no para-choque traseiro, e até o logotipo das quatro argolas agora é iluminado — uma jogada de mestre!

Por dentro, o Q3 vem com uma alavanca de câmbio posicionada estrategicamente atrás do volante, abrindo mais espaço no console central. Quem gosta de portar as bebidas sempre à mão vai curtir os dois porta-copos maiores que agora estão ali disponíveis. As janelas dianteiras têm vidros acústicos, um toque de classe que poucos modelos oferecem.

A versão com motores a combustão deve chegar aos mercados europeus em setembro, com preços a partir de € 44.600 (cerca de R$ 284 mil) para a versão com motor 1.5 turbo. Já as versões híbridas começarão em € 49.800 (cerca de R$ 312 mil). Apesar de estarmos ansiosos pela chegada do novo Q3 aqui no Brasil, ainda não temos uma data confirmada para o lançamento.