Daniel Medvedev, Lorenzo Musetti e Tsitsipas são eliminados no Nacional Bank Open 2025

Um dia surpreendente aconteceu nas quartas de final do Torneio Nacional de Tênis, que acontece em Toronto e Montreal, resultando na eliminação precoce de grandes favoritos em ambas as categorias. Entre os derrotados do ATP, estavam Daniil Medvedev, Lorenzo Musetti e Stefanos Tsitsipas, que surpreenderam a todos com suas saídas prematuras, alterando completamente os quadros de competição.

No torneio feminino, também houve uma série de surpresas. Jogadoras como Mirra Andreeva, Elise Mertens e Emma Navarro não conseguiram avançar, deixando as chaves ainda mais inesperadas. Essas derrotas têm gerado muitas discussões no mundo do tênis, especialmente pela forma como ocorreram.

### Medvedev, Musetti e Tsitsipas Sofrem Derrotas Inesperadas em Toronto

Daniil Medvedev, que era o décimo cabeça de chave, foi eliminado pelo australiano Alexei Popyrin, 18º seed e atual campeão do torneio. A partida foi disputada em três sets muito equilibrados. Essa vitória marca apenas a segunda vez que Popyrin vence Medvedev em seis encontros, e representa seu quarto triunfo contra jogadores do Top 20 nesta temporada.

Lorenzo Musetti, que enfrentou o americano Alex Michelsen, também não teve um desempenho à altura. Ele cometeu quase 50 erros não forçados, e Michelsen aproveitou sua chance, vencendo por 3-6, 7-6(4), 6-4. Esta vitória é um marco na carreira de Michelsen, que consegue avançar para a fase de 16 melhores pela primeira vez em um torneio Masters 1000.

Stefanos Tsitsipas teve uma das surpresas mais chocantes do dia. O grego, que era o 23º seed, perdeu para o australiano sem classificação Christopher O’Connell em uma partida difícil. A eliminação de Tsitsipas foi ainda mais notável, já que ele havia acabado de interromper sua colaboração com o renomado treinador Goran Ivanisevic, o que gerou bastante repercussão na mídia.

### Mulheres em Montreal Também Enfrentam Dificuldades

No torneio feminino em Montreal, a quarta cabeça de chave, Mirra Andreeva, foi eliminada pela americana McCartney Kessler, que venceu em sets diretos. Kessler agora se prepara para enfrentar a ucraniana Marta Kostyuk, que também teve uma vitória impressionante, derrotando a 15ª cabeça de chave, Daria Kasatkina.

A 19ª seed, Elise Mertens, foi outra que não resistiu à pressão, perdendo para Anna Kalinskaya, que superou um primeiro set desfavorável e conseguiu vencer após um tie-break. A jogadora ucraniana Dayana Yastremska surpreendeu ainda mais ao vencer a 8ª seed, Emma Navarro, em sets diretos.

A única cabeça de chave que conseguiu sobreviver a esses reveses foi Coco Gauff. Apesar de ter enfrentado problemas com seus saques, acumulando 14 faltas duplas, Gauff conseguiu se recuperar e venceu a russa Veronika Kudermetova após perder o primeiro set e estar em desvantagem no segundo.

Esses resultados chocantes prometem tornar ainda mais emocionante a sequência do torneio, com novos desafios à frente para todos os jogadores eliminados e os que permanecem na competição.