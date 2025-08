Mega-sena pode pagar R$ 85 milhões neste sábado com novas regras

Mega-Sena: Prêmio Pode Chegar a R$ 85 Milhões Neste Sábado

A Mega-Sena, uma das loterias mais populares do Brasil, realizará o sorteio do concurso 2896 neste sábado, dia 2. O prêmio principal pode alcançar impressionantes R$ 85 milhões para quem acertar as seis dezenas. As apostas estão abertas e podem ser feitas até as 19h, enquanto o sorteio começará às 20h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa Econômica Federal.

A partir deste sorteio, novas regras entram em vigor, alterando os valores das premiações. Os ganhadores da Sena, que é o prêmio máximo para quem acerta todas as seis dezenas, passarão a receber 40% do valor total do prêmio. Antes, essa porcentagem era de 35%. Já o prêmio da Mega da Virada, que geralmente acontece no final do ano, teve um aumento significativo, passando de 62% para 90% do total.

Por outro lado, a porcentagem destinada aos ganhadores da Quina, que acerta cinco números, foi reduzida de 19% para 13%. A premiação da Quadra, que corresponde a quatro acertos, também sofreu uma diminuição, passando de 19% para 15% do total do prêmio.

No último sorteio da Mega-Sena, realizado na quinta-feira, dia 30, ninguém conseguiu acertar os números sorteados, o que resultou em um acúmulo do prêmio. As dezenas do último sorteio foram 44, 56, 09, 52, 11 e 51. No caso da Quina, 47 apostas acertaram cinco números, e cada ganhador recebeu R$ 87.028,54. Para a Quadra, foram premiadas 4.081 apostas, cada uma recebendo R$ 1.431,84.

Sorteios e Como Apostar

Os sorteios da Mega-Sena ocorrem três vezes por semana, às terças, quintas e sábados. Para ganhar o prêmio máximo, é necessário acertar as seis dezenas sorteadas. No entanto, também é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco números.

O custo mínimo para uma aposta simples na Mega-Sena é de R$ 6. As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pela internet ou pelo aplicativo Loterias Caixa, disponível para smartphones.