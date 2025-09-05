Audi inicia pré-venda do RS Q8 por R$ 1.295.990

A Audi do Brasil deu um passo bastante animador para os apaixonados por SUVs. Começou a pré-venda do novo RS Q8 Performance, que promete trazer uma mistura explosiva de potência e sofisticação. Este bicho-papão chegará às terras brasileiras no final de 2025, e as primeiras 30 unidades terão um preço de ataque: R$ 1.295.990. Se você é fã de velocidade, vai se interessar em saber que esse modelo é considerado o SUV mais rápido já registrado no emblemático circuito de Nürburgring.

O RS Q8 Performance vem com motor 4.0 V8 biturbo, que entrega nada menos que 640 cv. Isso, combinado com um câmbio automático Tiptronic de oito marchas e a famosa tração quattro, coloca essa fera a 100 km/h em apenas 3,6 segundos. Para quem gosta de velocidade, a velocidade máxima é limitada a 280 km/h, mas com um pacote opcional, você pode ir até 305 km/h, utilizando pneus de alta performance. Imagina acelerar em uma estrada aberta? É de tirar o fôlego!

Desempenho e Design Marcantes

Entre os destaques desse monstro estão os freios de cerâmica, que agora vêm de série, e o diferencial esportivo que garante uma dirigibilidade ainda mais precisa. A suspensão pneumática adaptativa, com ajuste esportivo, traz um conforto extra nas viagens longas e um retorno mais esportivo nas curvas. Se você já pegou um trânsito complicado, sabe como um sistema de suspensão eficaz pode fazer toda a diferença.

O design exterior não ficou atrás. O RS Q8 Performance tem uma frente agressiva, com para-choques redesenhados e uma grade singleframe nova, que dá aquele ar de robustez. As saídas de escape ovais na traseira, somadas a um difusor novo, completam o visual. E não se esqueça das dimensões imponentes: 5,02 metros de comprimento, 2,19 metros de largura, 1,70 metros de altura e um entre-eixos de 2,99 metros. O porta-malas, com 605 litros, é ideal para quem adora fazer viagens longas.

Conforto e Tecnologia no Interior

No interior, a Audi trouxe sofisticação com elementos que agradam mesmo os motoristas mais exigentes. Os bancos em couro Valcona têm ajuste elétrico, ventilação e até memória. O acabamento mistura couro, Alcantara e alumínio escovado, criando um ambiente de luxo total. O teto solar panorâmico e a iluminação ambiente configurável em 30 tons oferecem um toque extra de charme.

Em termos de tecnologia, o RS Q8 Performance não deixa nada a desejar. Conta com piloto automático adaptativo, várias câmeras para auxiliar em manobras e um sistema multimídia moderno com a central MMI Touch Response. O painel digital Audi Virtual Cockpit Plus traz modos exclusivos e um sistema de som Bang & Olufsen 3D de 730 W, perfeito para quem aprecia uma trilha sonora de qualidade durante os trajetos.

Personalização e Cores para Todos os Gostos

Quando se trata de personalização, a Audi não poupou esforços. Você pode escolher pacotes de cores RS Design sem custo adicional e até faróis Digital Matrix HD com laser entre as opções pagas. O catálogo de cores é impressionante, com opções que vão desde o clássico Branco Carrara até o vibrante Azul Ascari. E por dentro, as combinações são igualmente de tirar o chapéu.

É um carro feito para quem ama dirigir e aprecia cada detalhe, tanto na potência quanto na apresentação. Cada vez mais, a Audi se destaca ao unir performance e conforto, garantindo que você não só chegue ao destino, mas que faça isso com muito estilo.