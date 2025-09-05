Audi lança pré-venda do RS Q8 por R$ 1.295.990

A Audi do Brasil acaba de colocar em pré-venda o novo RS Q8 Performance, um gigante do luxo que promete fazer muito barulho nas ruas e pistas. Com preço inicial de R$ 1.295.990, esse SUV de alto desempenho chegará às concessionárias no último trimestre de 2025. Apenas as primeiras 30 unidades estarão disponíveis, então, se você é fã dessa marca, é melhor ficar de olho!

Este modelo não traz apenas um desempenho impressionante, mas também uma estética renovada e novos equipamentos que vão deixar tanto o motorista quanto os passageiros impressionados. E olha que o RS Q8 já se bateu como o SUV mais rápido em Nürburgring!

Motor e Desempenho

O RS Q8 Performance vem com um motor V8 biturbo de 4.0 litros, entregando nada menos que 640 cv e 86,7 kgfm de torque. Isso significa que, ao pisar no acelerador, você sentirá a adrenalina subindo com os 100 km/h alcançados em apenas 3,6 segundos. Para quem gosta de velocidade, a Audi limita eletronicamente a velocidade a 280 km/h, mas com um pacote opcional, você pode liberar até 305 km/h — uma tentação para os fãs de velocidade!

Com um câmbio automático Tiptronic de oito marchas e tração integral quattro, a experiência de direção é suavíssima. Já pensou nas ultrapassagens em estrada? É só pisar e aproveitar a potência!

Equipamentos e Conforto

O modelo não peca no quesito tecnologia e conforto. Os freios de cerâmica agora são de série, o que só melhora o desempenho nas frenagens. E que tal uma suspensão pneumática adaptativa? Ela se adapta tanto para momentos de conforto nas viagens longas quanto para aqueles dias em que você quer um estilo de pilotagem mais esportivo.

As mudanças na parte externa não são só estéticas; a frente apresenta para-choques redesenhados e uma grade imponente que faz qualquer um virar a cabeça. A traseira não fica para trás com novas saídas de escape e um difusor que dá um toque ainda mais esportivo. O porta-malas tem 605 litros de capacidade — espaço de sobra para a bagagem da família ou para o clima de uma viagem com os amigos.

Interior e Tecnologia

O interior é todo pensando em sofisticação e conforto. Basta olhar para os bancos RS em couro Valcona, com costuras em padrão diamante e ajustes elétricos. O acabamento combina couro e Alcantara, e você ainda conta com um teto solar panorâmico que dá aquele clima de carro de luxo.

Na parte de tecnologia, você vai encontrar recursos como piloto automático adaptativo, assistente de emergência, câmeras 360° e muito mais. O sistema de som Bang & Olufsen com 730 W é obrigatório para quem aprecia uma boa trilha sonora durante a viagem.

Personalização e Estilo

Um dos pontos altos é a personalização. Você pode escolher entre diversos pacotes de cores e até mesmo pinças de freio coloridas — quem não ama um toque pessoal no carro? Além disso, a Audi oferece várias opções de cores e acabamentos, permitindo que você configure seu RS Q8 da maneira que mais combina com o seu estilo.

O RS Q8 Performance é mais do que um carro, é um sonho sobre rodas. Se você é apaixonado por carros e quer algo que una desempenho, conforto e tecnologia em um pacote irresistível, esse SUV está mais do que preparado para cair nas graças dos brasileiros em 2025.