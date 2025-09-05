A moto de 2025 que está conquistando os brasileiros

A Honda CG 160 tem se destacado como a moto mais vendida no Brasil, dominando o mercado com uma participação impressionante de 22% em 2025. Entre janeiro e julho deste ano, mais de 267 mil unidades foram comercializadas, superando até a famosa Fiat Strada, que é o carro mais vendido do país. Esse sucesso revela não apenas a popularidade da CG 160, mas também sua importância cultural e econômica na mobilidade urbana brasileira.

Novidades na linha 2026

A CG 160, da Honda, continua sendo a favorita entre os brasileiros, principalmente por sua confiabilidade e baixo custo de manutenção. Para 2026, a montadora lançou uma nova linha com o objetivo de manter essa preferência. As novidades incluem principalmente novos cursos e ajustes de preços, mas sem grandes mudanças na mecânica ou no design.

Essas atualizações são mais estéticas. Por exemplo, a CG 160 Titan agora vem na cor cinza metálico, deixando o laranja de lado. Já a versão Fan apresenta um bonito prata metálico, enquanto a Start brilha com um azul perolado. Essas cores novas dão um toque moderno às motos, deixando-as mais atraentes para os consumidores.

Consistência mecânica e performance

Os modelos da linha 2026 mantêm a potência e o desempenho que tornaram a Honda CG 160 tão popular. Com um motor monocilíndrico de 162,7 cm³ e câmbio de cinco marchas, as versões Start, Fan e Cargo têm a vantagem do combustível flex, tornando-as versáteis para os usuários.

A Titan ganhou um recurso que faz uma grande diferença: agora vem com freios ABS de série, aumentando a segurança do piloto. Além disso, a Honda fez algumas adaptações para atender aos padrões ambientais, incluindo a adição de catalisadores, sem comprometer a eficiência do modelo. Isso é uma boa notícia, principalmente em um momento em que a consciência ambiental é tão valorizada.

Impacto no mercado de motocicletas

A liderança da Honda CG 160 nas vendas mostra tendências de consumo importantes no Brasil. As motocicletas se tornaram uma opção prática para quem enfrenta o trânsito em áreas urbanas mais complicadas, com infraestrutura que muitas vezes não dá conta das necessidades do dia a dia.

Esse domínio não apenas reflete a estratégia bem-sucedida da Honda em se adaptar ao mercado, mas também indica como os consumidores buscam veículos que sejam rápidos e econômicos. Com a chegada da linha 2026, as expectativas são altas. As atualizações visuais e os pequenos ajustes devem ajudar a manter o sucesso da CG 160, reforçando sua posição no mercado brasileiro de duas rodas nos próximos anos.