Mundo Automotivo

Audi busca vender 2 milhões de carros anuais, mirando na Mercedes-Benz

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 21 horas atrás
2 minutos lidos
Consegue? Audi mira na Mercedes-Benz e quer vender 2 mi de carros por ano
Consegue? Audi mira na Mercedes-Benz e quer vender 2 mi de carros por ano

Novos tempos para a Audi! A marca acaba de apresentar o Conceito C, um vislumbre do seu futuro em design e uma resposta às críticas sobre a qualidade de seus interiores. A grande expectativa? Isso vai animar as vendas. Eles estão apostando alto e têm a meta audaciosa de vender 2 milhões de carros por ano.

Com essa nova abordagem, a Audi, que faz parte do Grupo Volkswagen, está pronta para competir de igual para igual com a Mercedes-Benz. E sim, a rivalidade está acirrada! Alcançar a liderança no mercado de luxo é o objetivo da montadora, que vê na sua nova linha de produtos uma chance real de virar o jogo.

Dobrar a meta

Lá em 2008, a Audi atravessou a barreira do 1 milhão de vendas. Agora, o plano é “dobrar a meta”. De acordo com fontes internas da Reuters, a marca está elaborando um plano agressivo com novidades até o fim de 2025. Embora ainda não tenha uma data exata, o desafio se mostra grande.

Nos últimos anos, a marca estava quase lá. Em 2023, por exemplo, foram cerca de 1.895.240 carros entregues mundialmente. Mas, em 2024, as vendas caíram 11,8% para 1.671.218 veículos. E não é só isso. A Tesla superou a Audi pela primeira vez com 1.789.226 EVs, enquanto a Mercedes-Benz e a BMW continuaram na frente, entregando 1.983.400 e 2.200.217 veículos, respectivamente.

A3 voltará a ser carro de entrada

Enquanto sonha com os 2 milhões, a Audi vai mudar um pouco o seu lineup. Os modelos A1 e Q2, que eram mais acessíveis, serão descontinuados. Assim, o A3 retorna ao papel de carro de entrada da marca. Se você curte o A3, já deve estar animado!

Para os elétricos, a Audi promete um modelo mais acessível para 2026 e, em 2027, a versão de produção do Concept C. Mas, quem espera grandes números, pode se decepcionar. Os esportivos estão se tornando um nicho cada vez menor, e a falta de opções a gasolina mais em conta limita o público.

Apesar de não ter a fama do antigo R8, a Audi aposta em um novo cupê com capota targa retrátil eletricamente. Mesmo com um preço de seis dígitos, a marca visa atrair novos clientes, como o TT fez lá no final dos anos 90.

Foco nos EUA

A Audi ainda não falou sobre sua meta de 2 milhões, mas, segundo a Reuters, os Estados Unidos podem ser uma chave importante. Eles estão considerando iniciar produção local para fugir das tarifas do governo anterior, o que poderia ajudar a dobrar vendas na região. Em 2024, a situação não foi das melhores: a montadora entregou 196.576 carros, uma queda de 14% em relação ao ano anterior.

Se a Audi quiser mesmo dobrar suas vendas, vai precisar ser mais realista nas promessas. A decisão de revisar o plano de abandonar os motores a combustão até 2032 mostra que a transição será mais lenta do que se pensava.

Então é isso, pessoal! A Audi está se preparando para um futuro mais empolgante e cheio de novidades. Quem vai acompanhar essa jornada?

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 21 horas atrás
2 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Novo Xpeng P7 será destaque no Salão do Automóvel de Munique 2025

Xpeng P7 é atração no Salão do Automóvel de Munique 2025

28 minutos atrás
As motos mais vendidas até dia 4 de setembro de 2025

Motos mais vendidas até setembro de 2025 segundo a Fipe

44 minutos atrás
Ram 2500 e 3500 2025 ganham série de acessórios personalizados feitos no Brasil

Ram 2500 e 3500 2025 recebem acessórios personalizados no Brasil

11 horas atrás
Mirando F1 em 2026, Ford Performance agora se chama Ford Racing

Ford Performance muda nome para Ford Racing visando F1 2026

12 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo