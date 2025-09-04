Audi busca vender 2 milhões de carros anuais, mirando na Mercedes-Benz

Novos tempos para a Audi! A marca acaba de apresentar o Conceito C, um vislumbre do seu futuro em design e uma resposta às críticas sobre a qualidade de seus interiores. A grande expectativa? Isso vai animar as vendas. Eles estão apostando alto e têm a meta audaciosa de vender 2 milhões de carros por ano.

Com essa nova abordagem, a Audi, que faz parte do Grupo Volkswagen, está pronta para competir de igual para igual com a Mercedes-Benz. E sim, a rivalidade está acirrada! Alcançar a liderança no mercado de luxo é o objetivo da montadora, que vê na sua nova linha de produtos uma chance real de virar o jogo.

Dobrar a meta

Lá em 2008, a Audi atravessou a barreira do 1 milhão de vendas. Agora, o plano é “dobrar a meta”. De acordo com fontes internas da Reuters, a marca está elaborando um plano agressivo com novidades até o fim de 2025. Embora ainda não tenha uma data exata, o desafio se mostra grande.

Nos últimos anos, a marca estava quase lá. Em 2023, por exemplo, foram cerca de 1.895.240 carros entregues mundialmente. Mas, em 2024, as vendas caíram 11,8% para 1.671.218 veículos. E não é só isso. A Tesla superou a Audi pela primeira vez com 1.789.226 EVs, enquanto a Mercedes-Benz e a BMW continuaram na frente, entregando 1.983.400 e 2.200.217 veículos, respectivamente.

A3 voltará a ser carro de entrada

Enquanto sonha com os 2 milhões, a Audi vai mudar um pouco o seu lineup. Os modelos A1 e Q2, que eram mais acessíveis, serão descontinuados. Assim, o A3 retorna ao papel de carro de entrada da marca. Se você curte o A3, já deve estar animado!

Para os elétricos, a Audi promete um modelo mais acessível para 2026 e, em 2027, a versão de produção do Concept C. Mas, quem espera grandes números, pode se decepcionar. Os esportivos estão se tornando um nicho cada vez menor, e a falta de opções a gasolina mais em conta limita o público.

Apesar de não ter a fama do antigo R8, a Audi aposta em um novo cupê com capota targa retrátil eletricamente. Mesmo com um preço de seis dígitos, a marca visa atrair novos clientes, como o TT fez lá no final dos anos 90.

Foco nos EUA

A Audi ainda não falou sobre sua meta de 2 milhões, mas, segundo a Reuters, os Estados Unidos podem ser uma chave importante. Eles estão considerando iniciar produção local para fugir das tarifas do governo anterior, o que poderia ajudar a dobrar vendas na região. Em 2024, a situação não foi das melhores: a montadora entregou 196.576 carros, uma queda de 14% em relação ao ano anterior.

Se a Audi quiser mesmo dobrar suas vendas, vai precisar ser mais realista nas promessas. A decisão de revisar o plano de abandonar os motores a combustão até 2032 mostra que a transição será mais lenta do que se pensava.

Então é isso, pessoal! A Audi está se preparando para um futuro mais empolgante e cheio de novidades. Quem vai acompanhar essa jornada?