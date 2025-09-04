Mundo Automotivo

Fiat Grande Panda é atualizado na Europa como sucessor do Argo

Sucessor do Argo, Fiat Grande Panda ganha atualizações na Europa
Crédito da imagem: Fiat

A Fiat está ampliando sua presença no mercado europeu com a nova geração do Grande Panda. E olha que essa versão é bem simplificadinha, sem frescuras, focada em gasolina e com câmbio manual. O mais interessante? Este modelo vai ser a base para os futuros sucessores do Argo e do Mobi aqui no Brasil. É um passo que promete trazer novidades fresquinhas para os apaixonados por carros.

Inicialmente, o Panda foi pensado para ser híbrido e elétrico, seguindo aquela pegada sustentável que tá bombando na Europa. Mas para atender quem busca praticidade e preço mais acessíveis, a Fiat decidiu trazer a versão a gasolina de volta. Afinal, quem não gosta de um carro que seja econômico?

Se você é do tipo que aprecia um motor esperto, prepare-se: o Grande Panda vem equipado com um motor 1.2 de três cilindros, que tem até 100 cv e 20,9 kgfm de torque. Ele é emparelhado com um câmbio manual de seis marchas. E não se preocupe, o carro conta com o sistema Start&Stop, ajudando na eficiência urbana. É perfeito para quem vive no dia a dia das grandes cidades!

Versões e Segurança

As opções de acabamento também vão agradar! Você encontra desde a versão Pop até a La Prima e Business. E o melhor: todas vêm com um pacote de segurança completo. São seis airbags, assistente de faixa e frenagem automática. Imagina dar aquela volta no quarteirão sabendo que você e sua família estão protegidos, né? Na Itália, a partir de €16.900, o preço fica em torno de R$ 108 mil, e as entregas estão previstas para o primeiro trimestre de 2026.

Não só a gasolina

Além da versão a gasolina, o Panda ainda oferece opções híbridas leves de 48V e elétrico de 44 kWh, ambos com cerca de 110 cv. O design é uma mistura bem legal: ele respeita as linhas do modelo clássico dos anos 1980, mas vem com faróis em estilo pixel e lanternas traseiras quadradas. Um toque de modernidade que, debochadamente, dá personalidade a essa belezura.

Panda chegando ao Brasil

E aqui no Brasil, a Fiat já está planejando o lançamento do substituto do Argo, inspirado nele. A produção em Betim deve começar em 2026, e vamos ver motores que já conhecemos, como o 1.0 Firefly de até 75 cv. Rumores dizem que as versões mais top podem até ganhar um sistema híbrido leve.

Um modelo essencial

Para a Fiat, o Grande Panda é uma peça-chave. Ele é comparado à famosa família Palio e, além de influenciar os hatch e sedã, vai servir como base para novos modelos como Pulse e Fastback. E olha que essa adaptabilidade é crucial, considerando o gosto do nosso mercado por proporções mais compactas e estilo funcional.

Imagino que tem muita gente por aí animada com essas novidades que estão a caminho!

