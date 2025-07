Audi A5 Sedan 2025 chega ao Brasil no lugar do A4

A Audi acaba de anunciar a nova geração do A5 Sedan no Brasil. Esse modelo substitui o antigo A4 e traz mudanças significativas, especialmente com o motor. Agora, o A5 vem apenas com motor a combustão, abandonando o sistema híbrido-leve que era oferecido na geração anterior. E já adianto, ele chega com um precinho na casa dos R$ 379.990.

Atualmente, o carro já está em pré-venda, tanto no site da marca quanto nas concessionárias, com previsão de entrega para setembro. Você pode escolher entre sete opções de cores metálicas, uma sólida e uma perolizada. E uma dica: todas as versões chegam com o pacote S-line, que inclui rodas de 20 polegadas e acabamentos em preto brilhante. É um charme, não é?

Desempenho e Tecnologia

O novo modelo é o A5 Sedan 2.0 TFSI Performance S Edition quattro. Ele vem equipado com um motor 2.0 turbo, entregando nada menos que 272 cv e 400 Nm de torque. E a tração? Ah, a tração integral quattro Ultra é um show à parte, pois envia força preferencialmente para as rodas da frente, mas, se necessário, pode redirecionar até 50% para as traseiras. Essa tração é perfeita para encarar aquelas estradas escorregadias ou fazer uma ultrapassagem com segurança.

O câmbio automatizado S tronic de 7 marchas é superesperto, permitindo que você chegue a 100 km/h em apenas 5,9 segundos. Para quem curte uma velocidade controlada, a máxima é limitada a 210 km/h. Comparando com o A4, ele ganhou 68 cv e 80 Nm, resultando em um desempenho que realmente faz a diferença na hora de pisar no acelerador.

Design Elegante

Construído sobre a nova plataforma PPC (Premium Combustion), o A5 traz uma série de tecnologias e melhorias na estrutura. O sedã tem impressionantes 4,82 metros de comprimento e um porta-malas que acomoda 417 litros – ótimo para uma viagem de fim de semana.

O design se mantém elegante, com linhas suaves e uma dianteira marcada por entradas de ar impactantes. Na traseira, as lanternas interligadas e o difusor escuro dão um toque a mais de modernidade ao visual.

Interior e Conforto

Por dentro, o destaque vai para o “palco digital”, que é formado pela tela curva de 11,9” do painel e a central multimídia de 14,5”. Ambas são sensíveis ao toque e, para quem gosta de personalização, você vai poder escolher a iluminação ambiente em até 30 cores. O acabamento é refinado, e os bancos em couro sintético complementam a elegância do interior.

Entre as comodidades, o A5 oferece carregador por indução, som com 10 alto-falantes, ar-condicionado digital de três zonas e um teto panorâmico de vidro. Perfeito para aquelas tardes ensolaradas, quando você quer aproveitar ao máximo o passeio.

Segurança Premium

E a segurança não fica para trás! O modelo vem equipado com airbags frontais, laterais e um central. Isso sem contar com pilotos automáticos adaptativos, alerta de saída de faixa e assistência em frenagens de emergência. Além disso, ele conta com um detector de fadiga e um sistema de estacionamento semiautônomo, que é um verdadeiro aliado em situações de trânsito pesado.

Assim, o novo Audi A5 Sedan gera bastante expectativa em quem já gosta da marca. Afinal, com todas essas inovações, a experiência de dirigir promete ser ainda mais prazerosa. Para os apaixonados por carros, não vai faltar assunto nas rodas de conversa!