Audi Q6 e-tron Sportback e SQ6 chegam aos EUA com ótimo desempenho

A Audi está trazendo novidades para os apaixonados por carros elétricos com o lançamento do novo Q6 e-tron Sportback 2025 e sua versão mais ousada, o SQ6 Sportback e-tron. Para a alegria da galera que curte tecnologia e performance, as duas versões estarão disponíveis nas concessionárias dos EUA ainda neste mês. O ponto de partida para esses modelos começa em US$ 69.600.

O Q6 Sportback Premium, a versão de entrada, já chega com um design bem aerodinâmico, tendo o teto 37 mm mais baixo que o SUV convencional. Ele ainda vem equipado com um pacote S line que deixa tudo mais bonito, rodas de 19 polegadas, bancos de couro, um teto solar panorâmico e uma central multimídia de 14,5 polegadas que, convenhamos, faz toda a diferença. Ah, e o painel digital de 11,9 polegadas garante que você tenha todas as informações à mão enquanto dirige.

Agora, se você quiser algo um pouco mais sofisticado, tem a versão Q6 Premium Plus, que custa US$ 73.400. Com ela, você ainda ganha um volante aquecido, um sistema de som Bang & Olufsen e iluminação interna LED plus. Fala sério, quem não gostaria de ter um assistente de condução com piloto automático adaptativo e um head-up display que traz realidade aumentada?

Para quem gosta do topo da linha, o Prestige custa US$ 75.400 e vem com alguns mimos extras como suspensão pneumática adaptativa e um vidro acústico que ajuda a abafar os barulhos da cidade. Ah, e ainda tem uma tela de 10,9 polegadas só para o passageiro da frente.

Todos os modelos são movidos por uma bateria de 100 kWh e têm tração integral com dois motores, entregando impressionantes 422 cv, que podem chegar a 456 cv com o famoso Launch Control. Se você é do tipo que adora uma acelerada, pode ir de 0 a 96 km/h em apenas 4,9 segundos, com velocidade máxima de 209 km/h e uma autonomia de até 513 km. É potência que não acaba mais!

O SQ6 Sportback e-tron tem um visual ainda mais esportivo, com apliques em alumínio e rodas de 20 polegadas. O preço inicial deste modelo é de US$ 76.300.

Dentro do SQ6, você encontra um ambiente voltado para performance: bancos esportivos de couro, detalhes em fibra de carbono e um volante de três raios que fazem você se sentir no comando de um verdadeiro carro de corrida.

Em termos de desempenho, o SQ6 entrega 483 cv, podendo chegar a 509 cv com o Launch Control. Ele atinge 0 a 96 km/h em apenas 4,1 segundos e tem uma velocidade máxima de 230 km/h. Entretanto, a autonomia para este modelo é um pouco menor, em torno de 455 km.

E não para por aí: o SQ6 também conta com uma suspensão adaptativa com calibração esportiva e um sistema de freios reforçado, com pinças de seis pistões e discos de 375 mm. Isso significa que, além da velocidade, a segurança nas frenagens é prioridade.

Se você é amante de tecnologia, performance e design, esses novos modelos da Audi prometem fazer o coração dos entusiastas acelerarem!