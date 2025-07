Tratamento do câncer: uma nova perspectiva de vida

A entrega do Prêmio Faz Diferença aconteceu na última terça-feira (8), no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. A cerimônia foi marcada por momentos emocionantes e de gratidão. Preta Gil foi homenageada na categoria “Ela”, mas não pôde comparecer pessoalmente devido ao tratamento contra o câncer que está realizando nos Estados Unidos.

Mesmo impossibilitada de estar presente, Preta se fez notar por meio de um vídeo compartilhado nas redes sociais. Ela expressou sua alegria pelo reconhecimento e destacou a importância de sua luta. “Ter esse reconhecimento tem um significado muito especial pra mim. Com tudo que tenho vivido, poder usar minha voz para levar informação e encorajar outras pessoas sobre o tratamento do câncer se tornou um propósito de vida. Eu quero fazer a diferença na vida de outras pessoas”, afirmou.

Atualmente, Preta está seguindo um protocolo clínico em uma instituição na Virgínia. Apesar dos desafios que enfrenta, ela fez questão de celebrar a homenagem. Em sua rede social, comentou sobre a força que os amigos e familiares lhe oferecem neste momento delicado. “Minha fé, meus amigos e minha família têm sido meu alicerce. Ver pessoas tão queridas recebendo essa premiação em meu nome me enche de gratidão e me dá ainda mais força para seguir!!!”, escreveu.

No palco da cerimônia, Preta foi representada por duas pessoas importantes em sua vida: sua madrasta e amiga, Flora Gil, e o apresentador Gominho, que são parte da rede de apoio da artista. Flora, visivelmente emocionada, agradeceu em nome da família e destacou a luta contínua de Preta. “Muito obrigada ao Prêmio. Vocês acompanham diariamente nossa luta, o desafio, principalmente da Preta, da nossa família, dos amigos. É um momento de união”, disse.

Flora também ressaltou a importância da presença e do acolhimento em tempos difíceis, mencionando o papel dos médicos que têm acompanhado Preta tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Gominho, por sua vez, também expressou sua gratidão e falou sobre a singularidade de Preta. “Ela tem esse dom de fazer a diferença não só na vida dos outros, mas na dela. Vim aqui agradecer por ela fazer a diferença na minha vida”, declarou.

A noite de premiação foi ainda mais simbólica ao celebrar os 100 anos do jornal O Globo, que organiza o evento em parceria com a Firjan. A entrega do prêmio na categoria “Ela” foi feita pelas editoras Marina Caruso e Luiza Batista, responsáveis pela curadoria do conteúdo que levou à homenagem a Preta.

Preta Gil tem uma trajetória marcada por coragem e transparência no enfrentamento do câncer, diagnosticado em 2023. Ela compartilhou publicamente seus desafios, incluindo a dor física e o impacto emocional de sua doença, a perda da saúde, o fim de um casamento e uma traição. A forma como se reergueu, com o apoio da família e da fé, transformou sua luta pessoal em uma missão coletiva, inspirando muitas pessoas.

Em declarações anteriores à cerimônia, Preta havia escrito: “Fui salva pela minha fé e pelo amor dos meus amigos e da minha família. Esse prêmio faz a diferença na minha vida porque, desde o início da minha luta, busco um propósito para estar passando por isso. E entendi bem cedo que era levar informação e, com a minha história, tentar fazer a diferença na vida dos outros.”

A edição de 2024 do Prêmio Faz Diferença foi promovida pelo O Globo e Firjan SESI, com o apoio de empresas como Naturgy e Petrobras.