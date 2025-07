Audi A5 2025 chega à Austrália com tecnologia e espaço ampliados

A Audi acabou de apresentar a nova geração do A5 e S5 lá na Austrália, e, olha, essa mudança promete! O modelo chega com um visual repaginado, misturando sofisticação e modernidade. Ele agora substitui tanto o A4 quanto o A5, totalizando uma renovação significativa que não vínhamos vendo desde 1994.

O novo A5 ganhou algumas dimensões a mais, com 70 mm a mais entre os eixos. Isso significa mais espaço interno, que é sempre bem-vindo, não é? Além disso, ele cresceu 65 mm no comprimento e 57 mm na altura, resultando em um carro mais largo e estável na estrada, 13 mm a mais na largura. Pode-se dizer que ele vai fazer bonito nas ruas e nas estradas.

## O Que Esperar das Versões

Na Austrália, a linha começa com o A5 TFSI S Line, que é tração dianteira. Depois vêm versões mais poderosas, como o S5 e os modelos TFSI Quattro S Line e e-hybrid Quattro, esses com tração integral e muito desenvolvimento em eficiência. A versão híbrida, que você pode rodar até 100 km só no modo elétrico, custa cerca de AU$ 89.900. Já o S5 parte de AU$ 114.900.

Se a gente olhar para o preço do A5 TFSI S Line, ele começa a partir de AU$ 79.900, um aumento em relação ao A4 anterior, mas com um motor turbo de 2.0 que entrega 204 cv e 340 Nm. O carro acelera de 0 a 100 km/h em 7,8 segundos, o que é bem interessante para quem gosta de sentir a pegada na pista.

## Um Pouco de Feedback na Estrada

Falando um pouco de performance, durante os testes em Melbourne, a versão com tração dianteira mostrou algumas limitações, especialmente em dias frios e chuvosos. Com a roda patinando nas saídas, fica claro que o sistema MHEV+ (híbrido leve) faz falta aqui, trazendo uma eficiência de 8,9L a cada 100 km em uso real. Isso é algo a se considerar, principalmente se você dirige em climas adversos.

## Equipamentos do Novo A5

O A5 vem bem equipado de série: rodas de 19 polegadas, faróis Matrix LED e bancos esportivos que já vêm com aquecimento e ajuste elétrico. O sistema de climatização é de três zonas e tem uma iluminação ambiente que deixa tudo mais elegante.

Você também vai encontrar uma tela multimídia de 14,5 polegadas voltada para o motorista, com conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. Isso é uma mão na roda, especialmente se você usa muito o celular durante as viagens!

## Personalização e Acessórios

Caso você queira mais estilo, há pacotes extras. O pacote Style, por exemplo, que custa AU$ 3.900, traz detalhes em preto e vidros escurecidos. Se estiver interessado na ventilação dos bancos, você pode adicionar isso ao custo de AU$ 2.200. Para quem ama música, o pacote Premium, que custa AU$ 4.900, inclui sons da Bang & Olufsen 3D, além de um head-up display incrível.

E sabia que tem a opção de uma tela sensível ao toque para o passageiro? Ela custa AU$ 1.500. Sem essa tela, o acabamento do painel fica simples, mas aceitável.

## Dentro do A5

No interior, a qualidade é bem legal. O A5 tem couro nas portas e no console, mas cuidado com o plástico brilhante que acaba marcando muito! Os bancos são confortáveis e encaixam bem, mas a parte de trás é um pouco apertada por causa do túnel no assoalho. O porta-malas agora tem 445 litros, mas perdeu um pouco do espaço em comparação com o A4. O bom é que o formato liftback ajuda bastante no acesso.

Em questão de segurança, a Audi caprichou. O A5 vem com piloto automático adaptativo, assistente de faixa, alerta de ponto cego e até câmera 360º. Isso tudo já rendeu cinco estrelas no Euro NCAP, embora ainda falte a avaliação do ANCAP.

## Conclusão Leve

Apesar das melhorias, a versão de entrada não entrega toda a suavidade que o S5 ou até o Mercedes Classe C proporciona. Contudo, as versões Quattro e híbrida prometem um equilíbrio entre desempenho e sofisticação que muitos motoristas vão adorar. Além disso, o novo A5 pode trazer ótimas experiências nas estradas brasileiras. E quem sabe, você pode até considerar algumas alternativas no mercado. Por aí, sempre há uma novidade na pista!