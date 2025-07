PF descobre dinheiro no sapato de primo de Elmar Nascimento

Francisco Nascimento, conhecido como Francisquinho, é investigado por sua suposta envolvimento em fraudes em licitações na cidade de Campo Formoso, onde atuou como secretário-executivo até o final do ano passado. A Polícia Federal (PF) está apurando a possibilidade de que ele tenha colaborado com a empresa Allpha Pavimentações, de propriedade dos irmãos Fábio e Alex Parente, para garantir que eles fossem os vencedores de uma licitação relacionada a um convênio com a Codevasf, uma empresa estatal vinculada ao governo federal.

Durante as investigações, a PF encontrou mensagens que indicam que Francisquinho teria trocado informações cruciais com os empresários da Allpha antes das licitações. Essas comunicações sugerem que ele organizou uma estratégia com a empresa e com Márcio Freitas dos Santos, que atuou como pregoeiro durante as concorrências. Ambos são alvos de ações da PF nesta operação.

As mensagens revelam que os empresários da Allpha receberam informações antecipadas sobre as propostas de concorrentes, o que teria influenciado os resultados das licitações. Além disso, foi identificado que eles realizaram pagamentos a Francisquinho e colaboraram com ele e o pregoeiro para desclassificar outras empresas das concorrências. Em uma dessas trocas de mensagens, Francisquinho atualizou Alex Parente em tempo real sobre as propostas dos concorrentes e comentou sobre as ações que havia tomado para garantir a vitória da Allpha, como “Eu tirei uma e o pregoeiro outra”.

Os recursos destinados às obras licitadas foram provenientes de emendas orçamentárias apresentadas por Elmar Nascimento, um deputado federal. Somente em 2023, a Allpha recebeu R$ 56,9 milhões da prefeitura local. A PF também investiga a possível participação de Marcelo Moreira, ex-presidente da Codevasf, no suposto esquema.

A investigação se intensificou após a PF descobrir uma planilha que menciona repasses de R$ 493 mil a Amaury, um assessor de Elmar Nascimento, no ano de 2023. Os investigadores suspeitam que esta quantia pode estar relacionada a pagamentos de propina. Caso as suspeitas sejam confirmadas, as consequências podem ser graves tanto para os envolvidos quanto para a imagem da administração pública local.