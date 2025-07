Tesla lança Model 3+ com maior autonomia na China

A Tesla está prestes a lançar uma nova versão do Model 3, chamada Model 3+, que promete ser a maior estrela da marca quando o assunto é autonomia. A expectativa? Impressionantes 800 km com uma única carga, seguindo o padrão chinês CLTC. É bom lembrar que isso coloca o carro em pé de igualdade com o Xiaomi SU7, que atualmente brilha no segmento de longa autonomia.

Esse lançamento faz parte da estratégia da Tesla para se manter firme no competitivo mercado chinês, onde a concorrência local tem avançado rapidamente com modelos super tecnológicos e preços que fazem a gente pensar duas vezes. Enquanto nos Estados Unidos a Tesla navega tranquila, na China a disputa é acirrada.

O Model 3+ foi revelado depois que a Tesla pediu licença para vender o carro ao governo chinês. O nome já entrega a proposta: foco total na autonomia, diferente do Model 3 Performance, que é mais voltado para quem busca velocidade.

De acordo com documentos do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China, o novo Model 3+ terá tração traseira e uma bateria NMC (níquel-manganês-cobalto) da LG, que é bem mais avançada e oferece maior energia do que a LFP utilizada na versão básica do Model 3.

Atualmente, a Tesla já vende na China o Model 3 Long Range, que tem tração integral e uma bateria de 78,4 kWh, rendendo 753 km. Com a tração traseira mais eficiente do Model 3+, as expectativas estão altas para ultrapassar essa marca. Modelos também como o Zeekr, que já produziu 300 mil veículos, mostram que a inovação está em alta por lá.

Ainda não há confirmações sobre a bateria que o Model 3+ utilizará, mas muitos estão apostando que será a mesma de 78,4 kWh do Long Range ou até uma ainda maior, de 79,7 kWh, semelhante a um modelo vendido nos EUA. Isso só ajuda a aumentar a expectativa de autonomia.

Essa nova versão vai ocupar um espaço interessante entre o modelo de entrada e a versão Long Range com tração integral, visando consumidores que priorizam grandes distâncias com menor consumo. Ah, e não podemos esquecer que a Tesla também está enfrentando desafios legais, incluindo um processo relativo a um acidente trágico com o Autopilot na Flórida.

O lançamento está previsto para os próximos meses, e a Tesla está determinada a se reafirmar no maior mercado de veículos elétricos do mundo. Enquanto isso, outras marcas, como a SAIC-GM, também estão lançando conceitos como o GEN-Z Explorer, mostrando que a competição é intensa e a inovação nunca para.