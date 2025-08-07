Mundo Automotivo

Atualização do Rivian com Google Maps gera problemas no GPS

Atualização do Rivian com Google Maps Causa Falhas no GPS
Crédito da imagem: Rivian

Uma recente atualização no sistema de navegação da Rivian está deixando alguns motoristas bem insatisfeitos. A ideia era trazer melhorias, como a integração com o Google Maps, que oferece informações em tempo real sobre acidentes e bloqueios. Mas, ao invés disso, a atualização acabou virando um verdadeiro pesadelo para alguns usuários.

No Reddit, donos de modelos R1S e R1T comentam que, desde a atualização, o GPS tem travado intermitentemente. Imagine você pegar a estrada e, a cada dois ou três dias, precisar reiniciar o sistema pelo volante para conseguir usar o GPS. É frustrante, né?

E a boa notícia é que essa falha não atinge todos os carros da marca. Os modelos mais novos da linha Gen2 parecem estar funcionando normalmente com a nova atualização. Porém, quem tem Rivians mais antigos pode encontrar instabilidades na navegação.

Tem motorista relatando que a aba de navegação simplesmente trava com frequência. E, mesmo quando está funcionando, o sistema pode mostrar a localização como se estivesse na sua casa, enquanto você está, sei lá, no meio de um rolê. Outro ponto que gerou queixas é a função de busca do GPS, que também anda apresentando falhas.

Pelo que tudo indica, estamos diante de um problema de software, mas até agora a Rivian não oficializou nada. A marca foi procurada pela imprensa, mas ainda não deu retorno sobre a questão. Enquanto isso, a solução para os motoristas afetados tem sido reiniciar o sistema e torcer para que a Rivian lance uma correção em breve.

Quem gosta de tecnologia e motores sabe que essas atualizações podem trazer tanto alegria quanto dor de cabeça. Esperamos que a Rivian resolva isso logo para que a experiência ao volante continue tão boa quanto deveria ser.

