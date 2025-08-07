Notícias

como manter a bancada sempre limpa e brilhante

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 2 horas atrás
2 minutos lidos
o jeito certo de manter a bancada brilhando
o jeito certo de manter a bancada brilhando

As bancadas de granito trazem um charme especial para a casa, mas, como toda beleza, precisam de cuidados para se manterem lindas e funcionais. Para evitar manchas e desgaste, conhecer as melhores práticas de limpeza é essencial.

Primeiro, é fundamental checar se a sua bancada está bem selada. Bancadas sem esse tratamento podem absorver líquidos como óleo ou café, que mancham e são difíceis de tirar. Um truque simples para fazer esse teste é colocar algumas gotinhas de água na superfície. Se a água sumir rapidamente, é hora de reaplicar o selante. Isso ajuda a garantir que o granito esteja protegido contra a ação de líquidos.

Produtos e técnicas seguros

O que você usa para limpar faz toda a diferença. Evite esponjas de aço, vinagre e amônia, pois esses itens podem danificar o selante e a superfície. Para o dia a dia, a dica é usar um pano de microfibra umedecido com água morna e detergente neutro. Essa combinação é suave, mas eficaz na hora de remover sujeiras, sem arriscar o acabamento do granito.

Cuidados essenciais

Alguns cuidados simples ajudam bastante a preservar o granito. Sempre utilize tábuas de corte ao preparar seus alimentos, para evitar riscos indesejados. Outra dica é proteger a bancada usando suportes para panelas quentes. O calor extremo pode causar danos permanentes, então, melhor prevenir! E não se esqueça: limpe imediatamente qualquer derramamento de líquidos ácidos, como suco de limão e vinagre, para evitar manchas.

Passo a passo para limpeza completa

Aqui está um passo a passo prático para uma limpeza eficaz:

  1. Preparação: Umedeça um pano de microfibra com água morna e detergente neutro.

  2. Limpeza: Passe o pano suavemente pela superfície do granito, removendo resíduos e umidade.

  3. Secagem: Use um pano seco para eliminar marcas de água.

  4. Desinfecção: Se quiser, você pode usar uma mistura de água e álcool isopropílico. Aplique, deixe agir por alguns minutinhos e limpe com um pano limpo.

Protegendo a durabilidade do granito

Mais do que limpar, a impermeabilização é fundamental para garantir que seu granito continue bonito. Reaplicar o selante a cada seis meses é uma ótima prática para proteger contra manchas e manter a resistência do material. Opte por produtos específicos de impermeabilização, que ajudam a conservar a qualidade da sua bancada.

Cuidar do granito é um investimento em beleza e durabilidade. Com essas dicas fáceis, sua cozinha ou banheiro podem se manter sempre atraentes e bem conservados. Essas práticas não só protegem, mas também destacam a beleza natural do seu espaço.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 2 horas atrás
2 minutos lidos
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Justiça mantém multa de R$ 12,5 mi à Netflix imposta pelo Procon

Justiça confirma multa de R$ 12,5 mi à Netflix pelo Procon

6 minutos atrás
Wednesday Mid-Season Finale: Who Lives, Who Dies & What's Next

Wednesday: finais da mid-season trazem reviravoltas e novidades

32 minutos atrás
o que isso pode indicar sobre sua saúde

possíveis indicações sobre sua saúde

35 minutos atrás
Uber libera novidade para 100% do Brasil

Uber expande novidade para todo Brasil após testes em 34 cidades

40 minutos atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo