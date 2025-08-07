Notícias

PM é baleado durante perseguição em Paraisópolis

Perseguição termina com policial ferido em Paraisópolis - Reprodução /Folhapress

Na tarde desta quinta-feira (7), um policial militar foi baleado durante uma perseguição na favela de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. O incidente ocorreu quando o policial estava tentando prender um suspeito na rua Itajubaquara.

Imagens da abordagem mostram o policial segurando um homem pelo casaco, enquanto outro se esforçava para libertá-lo. Em um momento crítico, o policial saca sua arma e aponta para os dois. Um dos homens, que estava armado, disparou contra o policial, que caiu ferido no chão. Após o ataque, os suspeitos fugiram e um deles ainda conseguiu pegar a arma do policial antes de escapar.

O policial faz parte do 1º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, localizado em Santo Amaro. Ele foi atingido no pescoço e recebeu socorro do helicóptero Águia, sendo levado para o Hospital das Clínicas. Segundo informações, ele estava consciente durante o transporte.

A perseguição teve início na avenida Giovanni Gronchi, no Morumbi, e continuou até as ruas da favela. A Polícia Militar informou que um dos suspeitos envolvidos na ação foi identificado. Ele tem 19 anos e estava pilotando uma moto que havia sido roubada. No entanto, até o momento, ele não foi localizado, e a PM está realizando buscas na área.

Esse episódio ocorre em um contexto de tensão na região, pois, aproximadamente um mês atrás, dois policiais militares foram presos sob acusação de homicídio. Eles são investigados pela morte de Igor de Oliveira Moraes Santos, um jovem de 24 anos que foi assassinado a tiros em 10 de julho, já rendido. Esse caso gerou indignação e levou a protestos na favela, resultando em ruas fechadas, barricadas em chamas, carros tombados e destruição de veículos de imprensa.

