Carros mais vendidos até 11 de agosto de 2025 – Fipe

Os carros mais vendidos até dia 11 de agosto de 2025
Foto: Reprodução/Max Morumbi São Paulo, SP

O mercado de carros começou agosto a mil por hora! Já rolaram algumas mudanças no ranking de vendas e, adivinha só, o grande destaque da vez é o querido Hyundai HB20. Em apenas 11 dias, esse hatch encantador emplacou 3.856 unidades, deixando os concorrentes para trás. No acumulado do ano, já são 46.248 vendas. Imagina o quanto ele deve estar acelerando corações nas concessionárias!

Na segunda colocação, temos o Volkswagen Polo, que também segue firme e forte. Mesmo com a chegada do novo Tera, as vendas continuam a todo vapor, com 3.676 unidades vendidas, sendo que mais de 80% delas são da versão Tracker, que está com um preço bem atraente, abaixo dos R$ 85 mil.

Agora, falando da briga entre as picapes, a Fiat Strada conquistou a terceira posição com 3.630 emplacamentos. E, fechando o top 4, temos o Fiat Argo, que vendeu 3.128 unidades. O que será que esse hatch faz de tão especial?

Se você curte SUVs, precisa saber que o Toyota Corolla Cross está na liderança de agosto, com 2.543 unidades emplacadas. A competição é acirrada, já que o Volkswagen T-Cross vem logo atrás com 2.355 unidades. E não podemos esquecer do Hyundai Creta, com 2.270 emplacamentos. Cada um desses modelos tem um charme, não é mesmo?

Na quarta posição entre os SUVs, encontramos o Fiat Fastback, que emplacou 1.649 unidades. E, muito próximo, o Nissan Kicks com o mesmo número de unidades vendidas. Ambos com jeitinho para encantar quem busca um SUV.

Por falar em hatch compactos, o Fiat Mobi fez uma bela recuperação em agosto, com 1.882 unidades vendidas e conseguiu passar o Renault Kwid, que ficou com 1.542. O Fiat Pulse, por sua vez, seguiu firme, com 1.490 unidades e não deixou o Volkswagen Tera, que contabilizou 1.309 vendas, lhe ultrapassar.

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:

PosiçãoModeloVendas
1Hyundai HB203.856
2Volkswagen Polo3.676
3Fiat Strada3.630
4Fiat Argo3.128
5Toyota Corolla Cross2.543
6Volkswagen T-Cross2.355
7Hyundai Creta2.270
8Fiat Mobi1.882
9Fiat Fastback1.649
10Nissan Kicks1.638
11Volkswagen Saveiro1.620
12Renault Kwid1.542
13Fiat Pulse1.490
14Chevrolet Tracker1.481
15Volkswagen Nivus1.479
16Chevrolet Onix1.355
17Volkswagen Tera1.309
18Toyota Hilux1.277
19Honda HR-V1.275
20Chevrolet Onix Plus1.146
21Jeep Compass1.140
22Volkswagen Virtus1.051
23Caoa Chery Tiggo 71.001
24Fiat Toro825
25Ford Ranger787
26Chevrolet S10741

Esse ranking dos carros mais vendidos no Brasil é produzido pela Fipe Carros, com os dados da Fenabrave. É sempre interessante ver como as preferências do público vão mudando, não é? Cada carro tem uma história e um lugar cativo na estrada.

