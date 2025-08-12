Carros mais vendidos até 11 de agosto de 2025 – Fipe

O mercado de carros começou agosto a mil por hora! Já rolaram algumas mudanças no ranking de vendas e, adivinha só, o grande destaque da vez é o querido Hyundai HB20. Em apenas 11 dias, esse hatch encantador emplacou 3.856 unidades, deixando os concorrentes para trás. No acumulado do ano, já são 46.248 vendas. Imagina o quanto ele deve estar acelerando corações nas concessionárias!

Na segunda colocação, temos o Volkswagen Polo, que também segue firme e forte. Mesmo com a chegada do novo Tera, as vendas continuam a todo vapor, com 3.676 unidades vendidas, sendo que mais de 80% delas são da versão Tracker, que está com um preço bem atraente, abaixo dos R$ 85 mil.

Agora, falando da briga entre as picapes, a Fiat Strada conquistou a terceira posição com 3.630 emplacamentos. E, fechando o top 4, temos o Fiat Argo, que vendeu 3.128 unidades. O que será que esse hatch faz de tão especial?

Se você curte SUVs, precisa saber que o Toyota Corolla Cross está na liderança de agosto, com 2.543 unidades emplacadas. A competição é acirrada, já que o Volkswagen T-Cross vem logo atrás com 2.355 unidades. E não podemos esquecer do Hyundai Creta, com 2.270 emplacamentos. Cada um desses modelos tem um charme, não é mesmo?

Na quarta posição entre os SUVs, encontramos o Fiat Fastback, que emplacou 1.649 unidades. E, muito próximo, o Nissan Kicks com o mesmo número de unidades vendidas. Ambos com jeitinho para encantar quem busca um SUV.

Por falar em hatch compactos, o Fiat Mobi fez uma bela recuperação em agosto, com 1.882 unidades vendidas e conseguiu passar o Renault Kwid, que ficou com 1.542. O Fiat Pulse, por sua vez, seguiu firme, com 1.490 unidades e não deixou o Volkswagen Tera, que contabilizou 1.309 vendas, lhe ultrapassar.

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:

Posição Modelo Vendas 1 Hyundai HB20 3.856 2 Volkswagen Polo 3.676 3 Fiat Strada 3.630 4 Fiat Argo 3.128 5 Toyota Corolla Cross 2.543 6 Volkswagen T-Cross 2.355 7 Hyundai Creta 2.270 8 Fiat Mobi 1.882 9 Fiat Fastback 1.649 10 Nissan Kicks 1.638 11 Volkswagen Saveiro 1.620 12 Renault Kwid 1.542 13 Fiat Pulse 1.490 14 Chevrolet Tracker 1.481 15 Volkswagen Nivus 1.479 16 Chevrolet Onix 1.355 17 Volkswagen Tera 1.309 18 Toyota Hilux 1.277 19 Honda HR-V 1.275 20 Chevrolet Onix Plus 1.146 21 Jeep Compass 1.140 22 Volkswagen Virtus 1.051 23 Caoa Chery Tiggo 7 1.001 24 Fiat Toro 825 25 Ford Ranger 787 26 Chevrolet S10 741

Esse ranking dos carros mais vendidos no Brasil é produzido pela Fipe Carros, com os dados da Fenabrave. É sempre interessante ver como as preferências do público vão mudando, não é? Cada carro tem uma história e um lugar cativo na estrada.