Carros mais vendidos até 11 de agosto de 2025 – Fipe
O mercado de carros começou agosto a mil por hora! Já rolaram algumas mudanças no ranking de vendas e, adivinha só, o grande destaque da vez é o querido Hyundai HB20. Em apenas 11 dias, esse hatch encantador emplacou 3.856 unidades, deixando os concorrentes para trás. No acumulado do ano, já são 46.248 vendas. Imagina o quanto ele deve estar acelerando corações nas concessionárias!
Na segunda colocação, temos o Volkswagen Polo, que também segue firme e forte. Mesmo com a chegada do novo Tera, as vendas continuam a todo vapor, com 3.676 unidades vendidas, sendo que mais de 80% delas são da versão Tracker, que está com um preço bem atraente, abaixo dos R$ 85 mil.
Agora, falando da briga entre as picapes, a Fiat Strada conquistou a terceira posição com 3.630 emplacamentos. E, fechando o top 4, temos o Fiat Argo, que vendeu 3.128 unidades. O que será que esse hatch faz de tão especial?
Se você curte SUVs, precisa saber que o Toyota Corolla Cross está na liderança de agosto, com 2.543 unidades emplacadas. A competição é acirrada, já que o Volkswagen T-Cross vem logo atrás com 2.355 unidades. E não podemos esquecer do Hyundai Creta, com 2.270 emplacamentos. Cada um desses modelos tem um charme, não é mesmo?
Na quarta posição entre os SUVs, encontramos o Fiat Fastback, que emplacou 1.649 unidades. E, muito próximo, o Nissan Kicks com o mesmo número de unidades vendidas. Ambos com jeitinho para encantar quem busca um SUV.
Por falar em hatch compactos, o Fiat Mobi fez uma bela recuperação em agosto, com 1.882 unidades vendidas e conseguiu passar o Renault Kwid, que ficou com 1.542. O Fiat Pulse, por sua vez, seguiu firme, com 1.490 unidades e não deixou o Volkswagen Tera, que contabilizou 1.309 vendas, lhe ultrapassar.
Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:
|Posição
|Modelo
|Vendas
|1
|Hyundai HB20
|3.856
|2
|Volkswagen Polo
|3.676
|3
|Fiat Strada
|3.630
|4
|Fiat Argo
|3.128
|5
|Toyota Corolla Cross
|2.543
|6
|Volkswagen T-Cross
|2.355
|7
|Hyundai Creta
|2.270
|8
|Fiat Mobi
|1.882
|9
|Fiat Fastback
|1.649
|10
|Nissan Kicks
|1.638
|11
|Volkswagen Saveiro
|1.620
|12
|Renault Kwid
|1.542
|13
|Fiat Pulse
|1.490
|14
|Chevrolet Tracker
|1.481
|15
|Volkswagen Nivus
|1.479
|16
|Chevrolet Onix
|1.355
|17
|Volkswagen Tera
|1.309
|18
|Toyota Hilux
|1.277
|19
|Honda HR-V
|1.275
|20
|Chevrolet Onix Plus
|1.146
|21
|Jeep Compass
|1.140
|22
|Volkswagen Virtus
|1.051
|23
|Caoa Chery Tiggo 7
|1.001
|24
|Fiat Toro
|825
|25
|Ford Ranger
|787
|26
|Chevrolet S10
|741
Esse ranking dos carros mais vendidos no Brasil é produzido pela Fipe Carros, com os dados da Fenabrave. É sempre interessante ver como as preferências do público vão mudando, não é? Cada carro tem uma história e um lugar cativo na estrada.