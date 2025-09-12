Basalt Dark Edition disponível para PcD com desconto de R$ 17 mil

O Citroën Basalt Dark Edition chegou para agitar o mercado brasileiro, com um preço de lançamento bem atrativo: R$ 114.990. Mas fica esperto, porque após esse período promocional, o valor será ajustado para R$ 124.990. Isso acaba fazendo muita diferença, já que quando falamos de vendas diretas, é o preço mais alto que serve como referência para possíveis descontos. A boa notícia é que ainda dá para encontrar o carro por R$ 114.990 para pessoas físicas, pelo menos por enquanto.

Se você está em busca de uma opção que entrega tudo isso e ainda por cima tem um bom custo-benefício, o Basalt Dark Edition é uma escolha e tanto. Ele compete diretamente com SUVs como o Fiat Fastback e o Volkswagen Nivus, oferecendo mais equipamentos e qualidade com um preço mais justo.

### Acabamento e equipamentos

A lista de equipamentos desse modelo é realmente impressionante. E um ponto que merece destaque é o acabamento, que melhorou muito! A Citroën atendeu a reclamações anteriores e trouxe revestimentos mais agradáveis ao toque. Por exemplo, o forro das portas dianteiras agora conta com um tecido que agrada muito ao encostar.

Já vem equipado com motor 1.0 turbo que entrega 130 cv e 20,4 kgfm de torque, garantindo desempenho e economia nas milhas. O câmbio na versão básica é manual de cinco velocidades, enquanto as versões mais completas contam com câmbio CVT, que simula até sete marchas. Para quem está sempre nas estradas, dá pra sentir a diferença quando o tráfego aperta e o carro responde ágil.

### Preços para PcD

Outro destaque é que, para pessoas com deficiência que atendem aos critérios, o Basalt Dark Edition sai por R$ 107.885, uma economia de mais de R$ 17 mil. É sempre bom ficar de olho nas condições e nas opções de cores e acessórios, já que os preços podem variar de acordo com esses fatores.

### Desempenho no mercado

Recentemente, o Citroën Basalt enfrentou um pequeno percalço nas vendas. Em agosto de 2025, tornou-se seu mês mais fraco, com apenas 991 unidades emplacadas — uma queda de 38,6% em comparação a julho. Desde o começo do ano, foram vendidas 12.621 unidades, mas o Fiat Fastback liderou a concorrência em agosto, vendendo 5.040 unidades.

### Espaço e conforto

Por dentro, a cabine tem um visual mais escuro e sofisticado, com costuras vermelhas que dão um charme a mais. O espaço interno é excelente, com um porta-malas generoso de 490 litros, ideal para quem viaja com a família ou precisa carregar muita bagagem.

### Recursos de tecnologia

Em termos de tecnologia, o Basalt Dark Edition não decepciona. Vem com uma telinha de 10,25” para a central multimídia, integra Android Auto e Apple CarPlay sem fio, e ainda oferece um painel digital de 7”. Os itens de conforto, como ar-condicionado automático e sensores de estacionamento, completam um pacote bastante interessante. Porém, vale a pena mencionar que ainda faltam algumas novidades, como faróis full LED e seis airbags, que seriam um bônus e tanto.

Então, se você está pensando em um carro novo e quer um SUV que traga qualidade, tecnologia e conforto, o Citroën Basalt Dark Edition pode ser exatamente o que você está buscando.