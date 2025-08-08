Amazon inicia venda de carros usados

A Amazon, famosa por suas inovações, está entrando com tudo no universo automotivo. Agora, em solo americano, a gente pode não só comprar peças, mas também adquirir um carro inteirinho online, bem na palma da mão!

Esse novo serviço, chamado Amazon Autos, vai além do que você imagina. Em 2024, eles lançaram a venda de veículos novinhos, e agora já estão trazendo opções de usados e seminovos certificados. A estreia se deu em Los Angeles, em parceria com a Hyundai, e promete abrir porta para outras marcas e concessionárias em breve. Se você já sonhou em comprar um carro sem sair de casa, esse formato é algo que pode te agradar.

Imagina a facilidade de escolher o carro que você quer com detalhes bem explicados, como história, quilometragem e preço fixo? E tudo isso online, como se estivesse comprando um livro ou um gadget. O Amazon Autos funciona de forma parecida com sites que a gente já conhece, como o Mercado Livre ou a OLX, onde dá para ver as ofertas e negociar tudo pela internet. Se esse estilo chegar ao Brasil, certamente vai dar aquela apimentada na competição com outras plataformas que já estão na área.

## Como funciona

O processo de compra é bem descomplicado. Você escolhe o carro que te chama atenção, pode adicionar seguros opcionais e decide se vai pagar tudo de uma vez ou optar por financiamento. Depois, é só passar na concessionária para fazer um test-drive e, se tudo estiver certo, levar o carro para casa.

Além disso, a Amazon oferece uma política de devolução de 3 dias ou 500 km, o que é uma mão na roda, e uma garantia mínima de 30 dias ou 1.600 km. Para os modelos Hyundai certificados, a cobertura pode ser de até 5 anos ou 160 mil km. É tipo ter um “teste de namoro” antes de oficializar a relação com o seu novo carro.

Neste momento, o serviço está disponível em algumas cidades dos EUA, mas a ideia é expandir, adaptando-se às leis e açōes dos consumidores locais. Se um dia chegar aqui no Brasil, a Amazon pode se tornar uma grande concorrente no mercado online de vendas de carros, atraindo tanto as concessionárias quanto os apaixonados que buscam praticidade.

Para aqueles que não querem esperar, dá para ter um gostinho do Amazon Autos visitando o site deles com um endereço de entrega lá nos EUA. Assim, você consegue ver que tipos de carros estão disponíveis. Por agora, o número de opções é meio limitado, mas é só uma questão de tempo até mais anúncios surgirem.

É uma nova era para quem ama carros e quer facilitar a vida ao volante!