“É de casa” celebra 10 anos com edição especial e convidados especiais

Neste sábado, 9 de setembro, a TV Globo comemora os 10 anos do programa “É De Casa” com uma edição especial repleta de emoções e celebrações. O programa contará com convidados ilustres, como a atriz Susana Vieira, o ator Luís Miranda e o cantor Dudu Nobre, que fará uma homenagem ao músico Arlindo Cruz.

Mais do que uma simples festa, a edição revisitará histórias de pessoas que tiveram suas vidas mudadas a partir de suas participações no programa. Um dos principais relatos será o de Fernanda Gheling, que apareceu no quadro “Belezas da Terra” durante a pandemia. Naquela época, a ex-modelo decidiu deixar a carreira de passarela e voltar para a fazenda de gado da família, trabalhando ao lado do pai. Inspirada pela experiência no programa, Fernanda se firmou na vida rural, tornou-se mãe, lidera a área de agronegócio da propriedade e participa do conselho jovem do setor.

A celebração também trará uma série de homenagens, além de dicas práticas e uma competição culinária. No quadro “Viva o Verde”, o especialista em jardinagem Murilo Soares dará orientações sobre como cultivar rosas em vaso, uma das flores mais populares do mundo.

A disputa culinária, tradicional no programa, irá reunir os apresentadores Thiago Oliveira e Talitha Morete. Thiago vai preparar um churrasco com cortes especiais, como ancho, picanha e linguiça toscana. Por sua vez, Talitha irá trazer uma receita caseira e afetiva: uma torta salgada de frango feita com pão de forma.

Além disso, a edição celebra o Dia dos Pais com uma emocionante história do Espírito Santo. Orlete adotou Rodrigo quando ele era apenas um bebê e, quase 40 anos depois, recebeu um presente inestimável: o filho adotivo se revelou o único doador compatível para salvar sua vida após um diagnóstico de doença renal.

Com direção geral de Patrícia Cupello e produção de Polly Silva e Fernanda Neves, o programa “É De Casa” é exibido todos os sábados, logo após o programa “Pequenas Empresas & Grandes Negócios”.