Trama mexicana-turca do SBT ganha público e aumenta audiência

Novela "As Filhas da Senhora Garcia" registra crescimento significativo na audiência

A novela "As Filhas da Senhora Garcia", que estreou no SBT no dia 7 de julho, tem apresentado um desempenho positivo, com um aumento considerável na audiência. A trama, que mistura roteiros turcos com adaptação mexicana, conquistou o público e já alcançou mais de 36 milhões de telespectadores em todo o Brasil.

Desde a estreia, a audiência do programa cresceu até 36% no Painel Nacional de Televisão (PNT). Na Grande São Paulo, importante mercado publicitário, o crescimento foi de 26% durante o mesmo período. Entre 7 de julho e 6 de agosto, a média de audiência foi de 3,49 pontos em São Paulo e 2,81 pontos no PNT, com picos de 5,54 pontos em São Paulo no dia 30 de julho.

O público da novela é predominantemente feminino, com 60% de telespectadoras. A maioria dos interessados pertence à Classe C (50%), seguidos pelas Classes A/B (23%). Esses dados indicam o apelo popular da produção, que se mostra capaz de alcançar diferentes faixas sociais.

Além do sucesso na TV aberta, "As Filhas da Senhora Garcia" também se destacou nas plataformas digitais do SBT. No aplicativo +SBT, o conteúdo teve um aumento expressivo, alcançando quatro vezes mais usuários e seis vezes mais horas assistidas em comparação ao período inicial de exibição. Até agora, o simulcast da novela já atingiu 1,5 milhão de plays e está na terceira posição entre os conteúdos sob demanda mais assistidos.

A campanha de divulgação da novela trouxe um toque de humor e criatividade, resgatando o estilo característico do SBT. A trama gira em torno de Ofélia Garcia, uma viúva determinada a melhorar a vida de sua família. Para isso, ela usa a beleza e o charme de suas filhas, Mar e Valéria, para conquistar um cargo de governanta na rica família Portillo. Ao se aproximar desses milionários, a história se desenrola com temas de amor, ambição e obsessão.

Com esse forte desempenho, a novela reafirma sua posição no horário nobre, conquistando uma audiência significativa e se consolidando como um dos grandes sucessos da programação.