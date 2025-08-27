Alemães desmontam VW Golf clássico para destacar insegurança de carros antigos
Está dando uma olhada nesse VW Golf de segunda geração aí em cima? Pois é, ele teve que encostar pra mostrar pra gente como a segurança nos carros evoluiu de lá pra cá. A Dekra, uma organização de testes alemã, fez um estudo que deixa isso bem claro.
O pesquisador de acidentes da Dekra, Markus Egelhaaf, destaca que a inovação constante e a implementação de sistemas de segurança mais avançados reduziram bastante os riscos nas nossas estradas. Com essa perspectiva, eles lançaram o Relatório de Segurança Rodoviária 2025, intitulado “Mobilidade através dos tempos”.
A comparação feita pela Dekra é surpreendente: um Golf II de 1989 contra um Golf VIII de 2024. Durante os testes de colisão em Neumünster, na Alemanha, o Golf II foi colocado à prova com um choque frontal, que simula um acidente entre dois veículos a 50 km/h – o que, convenhamos, é uma velocidade comum no dia a dia. Os resultados? Um verdadeiro divisor de águas. Egelhaaf afirmou que, no Golf II, os ocupantes pouco teriam chance de sobrevivência. O compartimento teria colapsado, e o impacto no volante seria brutal.
Agora, no Golf VIII, a história é diferente. A estrutura do carro se manteve firme e os airbags, junto com outros sistemas de segurança, garantiram que os ocupantes saíssem apenas com ferimentos leves. Isso nos faz refletir sobre como a tecnologia atual faz a diferença na proteção que temos.
Quando se trata de desempenho, a evolução também impressiona. No Lausitzring, os testes mostraram que o Golf VIII tem distâncias de frenagem 30% menores do que o Golf II em diversas superfícies e velocidades. E falando em estabilidade, enquanto o Golf II só se segura até 65 km/h, o novo modelo mantém o controle até 75 km/h, sem se desestabilizar – algo muito importante, especialmente quem já fez uma ultrapassagem em uma curva apertada.
A iluminação dos faróis também avançou bastante. É engraçado pensar que os faróis halógenos do Golf II eram um “muito bom” na década de 80, mas, diante dos LEDs do Golf VIII, é quase como se estivéssemos olhando para o passado. Os novos faróis proporcionam uma iluminação muito mais intensa e uniforme – essencial para enxergar bem pedestres e ciclistas à noite.
Egelhaaf ressalta que os testes mostram claramente o quanto a segurança dos veículos evoluiu nos últimos 35 anos. Mas ele também manda um recado: é crucial que os altos padrões de segurança não sejam esquecidos em meio a inovações digitais e novos comfortos que as montadoras estão implementando. Afinal, quando estamos na estrada, a segurança deve sempre estar em primeiro lugar.