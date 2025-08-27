Preços de agosto da Fipe Carros: atualizações importantes

Mundo Automotivo

Fiat Toro Freedom 2026: preço, ficha técnica e itens de série
Crédito da imagem: Fiat Sia (Guará), Brasília - DF

A Fiat Toro 2026 já deu as caras nas concessionárias e, se você é apaixonado por picapes, vai adorar saber que ela chega em seis versões, com preços que variam de R$ 159.490 a R$ 228.490. Um dos destaques dessa nova geração é que a Toro agora vem equipada com freio de estacionamento eletrônico, que tem a função Auto Hold – super prático para quem pega trânsito pesado! Além disso, também tem carregador de celular sem fio e freios traseiros a disco, uma ótima adição para segurança.

No quesito design, a Toro 2026 se modernizou de verdade. Com linhas mais retas e robustas, a dianteira ganhou uma nova grade com barras verticais e faróis full LED em todas as versões. Se você parar para observar, vai notar que os faróis e as luzes diurnas de LED (DRL) agora possuem um formato segmentado, que lembra o estilo do europeuzão Grande Panda. Uma mudança que traz um ar mais contemporâneo à picape!

Falando na traseira, as lanternas ficaram mais horizontais e agora são projetadas com LED, dando um visual mais arrojado. O novo desenho da tampa da caçamba e do para-choque também contribui para essa aparência imponente. É inegável que a Fiat está investindo muito na estética!

Se você está curiosíssimo com o que acontece sob o capô, a boa notícia é que os motores permanecem os mesmos. Temos o 1.3 turbo flex com 176 cv e câmbio automático de seis marchas, além do 2.2 turbo diesel, que entrega 200 cv e um torque de 45,9 kgfm, sempre com câmbio automático de nove marchas e tração 4×4. Apesar de muitos terem sonhado com um sistema híbrido leve de 48V nesta atualização, a Fiat preferiu seguir com os motores atuais.

Agora, sobre o seguro, um levantamento do portal Fipe Carros em parceria com a Youse Seguros trouxe alguns números interessantes. Por exemplo, o seguro da versão Endurance T270 Flex AT6 começa em R$ 5.628,83 no plano básico. Já se você for para a versão topo de linha, a Ranch TD450 Diesel AT9, a proteção pode chegar até R$ 9.930,36 em um pacote mais completo. Um detalhe que muita gente esquece é que o valor do seguro pode mudar bastante dependendo da sua localização e do perfil do motorista.

E falando em custos, vale também ficar esperto com as revisões. E tendo em mente que a manutenção do Fiat Toro Ultra é a mesma em todo o Brasil, prepare-se para desembolsar os seguintes valores:

– 10.000 km: R$ 884,00
– 20.000 km: R$ 1.021,00
– 30.000 km: R$ 896,00
– 40.000 km: R$ 1.422,00
– 50.000 km: R$ 921,00

As revisões são necessárias a cada 10 mil quilômetros ou anualmente, o que vier primeiro. E se surgir alguma dúvida, é só bater na porta da concessionária Fiat mais próxima.

