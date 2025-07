Aito M8 elétrico chega em agosto na China com 705 km de autonomia

A Aito, uma grife de carros elétricos de luxo ligada à Huawei, acaba de apresentar as primeiras imagens do novo SUV M8, que chega como uma opção totalmente elétrica. A estreia está marcada para agosto, e já dá para sentir a expectativa no ar! O visual do M8 elétrico é bem parecido com o da versão híbrida que já conhecemos, mas com um toque especial: uma grade frontal reestilizada em padrão pontilhado.

Quem conhece SUVs vai adorar saber que o M8 elétrico promete uma autonomia impressionante de até 705 km, conforme o ciclo chinês CLTC. E não para por aí! Ele será um dos primeiros modelos a trazer o sistema de direção autônoma ADS 4 da Huawei, que visa transformar a experiência de dirigir, cheia de tecnologia embarcada.

Esse SUV é robusto e moderno, com dimensões que não deixam a desejar. São 5,19 metros de comprimento, quase 2 metros de largura e mais de 3 metros de entre-eixos! Para quem gosta de viajar, ele pode ter 5 ou 6 lugares e ainda conta com um porta-malas dianteiro que aumenta a capacidade de armazenamento. É bem prático, principalmente para as férias!

Sob o capô do M8, a potência vem do sistema de propulsão elétrica desenvolvido pela Huawei. Você pode escolher entre tração traseira ou integral, dependendo das suas preferências. Todos os modelos têm baterias de 100 kWh da CATL e utilizam a avançada plataforma de 800V batizada de “Whale”. Para quem já teve a oportunidade de dirigir um carro com tecnologia autônoma, sabe como isso pode fazer a diferença no dia a dia!

Falando na versão híbrida que já está no mercado, o Aito M8 EREV vinha exibindo um desempenho sólido. No mês de junho, ele ultrapassou a marca de 20 mil unidades entregues na China, e mesmo antes da sua lançamento, já contava com mais de 140 mil pedidos. Impressionante, não?

Em termos de preço, o modelo híbrido começa a partir de 359.800 yuan (cerca de 48.960 dólares), e tem autonomia combinada de mais de 1.500 km. Seguindo essa linha, a Huawei pretende marcar presença ainda mais forte no disputado segmento de veículos elétricos premium.

Outra curiosidade: a HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance), que reúne marcas como Aito, Luxeed, Stelato e Maextro, se destacou nas vendas no primeiro semestre de 2025, com 204.658 unidades vendidas. A Aito foi a grande responsável por isso, com 80% dos emplacamentos da aliança. Para quem acompanha o mercado, é interessante ver como ela se compara com o que a Tesla vem fazendo por aí!