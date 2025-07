EUA apuram ações do Brasil contra grandes empresas de tecnologia

O governo dos Estados Unidos, sob a liderança do presidente Donald Trump, anunciou o início de uma investigação sobre práticas do Brasil que supostamente prejudicam o comércio digital. A investigação se concentra em medidas que o Brasil estaria adotando contra grandes empresas de tecnologia, conhecidas como “big techs”.

A decisão para abrir essa investigação foi realizada pelo Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR) e foi motivada por um pedido direto de Trump em uma carta divulgada em 9 de agosto. Na comunicação, o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, informou que a investigação se baseia na Seção 301, que permite que o governo americano responda a práticas comerciais desleais. Greer ressaltou que as políticas do Brasil têm causado dificuldades para empresas de mídia social americanas, além de impactar negativamente outras áreas, como os trabalhadores e agricultores dos EUA.

Durante sua declaração, Greer também mencionou que a política comercial do Brasil, potencialmente, poderia demandar ações corretivas. Ele destacou que, nos últimos anos, o USTR identificou várias práticas que restringem a capacidade dos exportadores americanos de acessar o mercado brasileiro. Essas práticas foram discutidas em um relatório anual sobre estimativas de comércio, que compilou dados e insights sobre as barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil.

Essas medidas do governo brasileiro, de acordo com o USTR, podem estar prejudicando a competitividade das empresas americanas no Brasil. Com isso, espera-se que a investigação traga mais clareza sobre as práticas comerciais do país e, se necessário, leve a ações para corrigir essas irregularidades.