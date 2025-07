Nissan Sentra pode ser mais acessível que Kicks para PcD 2026

O Nissan Sentra é um dos últimos sedãs médios ainda rodando pelo mercado brasileiro e, em julho, ele está com ofertas que vão fazer os apaixonados por carros darem uma olhada mais de perto. Para o público PcD, a Nissan está oferecendo isenção de IPI e bônus direto de fábrica, resultando em descontos que podem chegar até R$ 36.900, dependendo da versão.

Focando na versão de entrada, a Advance, o preço caiu de R$ 171.890 para R$ 134.990. Isso significa que quem é PcD pode conseguir um abatimento considerável, quase inédito nesse segmento. Já a versão Exclusive, com um interior Premium, passou de R$ 195.890 para R$ 160.990, uma economia de R$ 34.900. Para quem está pensando em comprar um SUV compacto, vale lembrar que a nova geração do Nissan Kicks começa a partir de R$ 148.990 para esse público, enquanto a versão mais barata do Kicks na tabela oficial custa R$ 164.990.

Os detalhes do Sentra são de deixar qualquer entusiasta de carro empolgado. A lista de itens de série é robusta: bancos em couro, ar-condicionado digital de duas zonas, regulagem elétrica do banco do motorista, piloto automático, faróis em LED, rodas de 17 polegadas e até seis airbags. Além disso, ele vem equipado com alertas de colisão, ponto-cego, tráfego cruzado traseiro e mudança de faixa. A tela multimídia de 8 polegadas é compatível com Android Auto e Apple CarPlay, perfeita para quem adora estar conectado na estrada.

Debruçando sobre a mecânica, todas as versões estão equipadas com um motor 2.0 aspirado a gasolina. Ele entrega 151 cv de potência e 20 kgfm de torque, com um câmbio automático CVT que simula oito marchas. Para quem pega estrada, essa suavidade e eficiência no consumo são um verdadeiro alívio, especialmente se você costuma pegar as longas distâncias em fim de semana.

Nova geração vem aí

Nos últimos anos, a Nissan enfrentou desafios financeiros no cenário global. O que não faltou foram rumores sobre fusões e reestruturações, e um plano chamado re:Nissan está em andamento para tentar estabilizar a marca. Dentro desse contexto, a nova geração do Sentra está sendo desenvolvida e promete ser uma peça-chave no portfólio da Nissan.

Esse sedã tem estrada, já que a versão atual foi lançada mundialmente no final de 2019. Para quem está pensando no novo modelo, uma boa notícia: a nova geração já foi flagrada em teste aqui e na América do Norte. E com a descontinuação do compacto Versa em alguns mercados e o Altima saindo de linha, o Sentra vai assumir um papel de destaque.

Apesar das mudanças esperadas em termos de tamanho e design, o novo Sentra continuará na categoria dos sedãs médios, competindo com gigantes como o Toyota Corolla e o Honda Civic. E, com os recentes flagras de testes, a gente torce para que o lançamento aconteça em breve, começando pela América do Norte e depois chegando ao Brasil.

Se você já dirige um Sentra ou está pensando em comprar, a evolução que vem aí promete deixar essa disputa entre os sedãs ainda mais interessante. É hora de ficar de olho nas novidades!