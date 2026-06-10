Quem ama cuida melhora audiência, mas ainda não é sucesso

A novela “Quem Ama Cuida” da Globo, que enfrenta desafios desde sua estreia, começou a mostrar sinais de recuperação nas últimas três semanas. O folhetim, escrito por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, conseguiu aumentar sua audiência na Grande São Paulo, alcançando uma média de 22,3 pontos. Esse resultado representa um aumento de 4,7% em relação à sua estreia, onde a novela marcou 21,3 pontos.

Na segunda semana, a trama já havia alcançado 21,9 pontos, indicando um crescimento constante. Em um cenário onde as opções de entretenimento estão muito diversificadas, cada décimo de ponto se torna crucial para a análise da emissora. A programação tem enfrentado competição intensa, principalmente da faixa das sete, representada pela novela “Coração Acelerado”, que se aproxima com uma diferença de até dois décimos. No entanto, “Quem Ama Cuida” tem conseguido evitar ser superada, o que representa uma vitória relevante para a Globo.

Apesar de ter tido a estreia mais fraca para uma novela das nove na emissora, “Quem Ama Cuida” começou a recuperar seu público. O capítulo mais assistido ocorreu em 2 de junho, alcançando 24,0 pontos, enquanto o recorde negativo foi em 23 de maio, com apenas 19,4 pontos.

Um novo desafio se aproxima com a Copa do Mundo, cujo calendário pode impactar a audiência da novela. Mudanças nos horários de exibição podem resultar em variações significativas nos índices de audiência. Para contornar isso, a Globo planeja uma campanha de relançamento da novela após o torneio, com a esperança de que o público conquistado se mantenha interessado.

Se o cronograma continuar conforme o planejado, “Quem Ama Cuida” deve encerrar sua exibição em 22 de janeiro. A novela que a substituirá é “Filhos do Divino”, uma continuação de “Avenida Brasil”. Nos próximos meses, a missão da equipe é transformar a reação inicial em um público mais fiel e consistente.