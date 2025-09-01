Aposentados têm opção de condomínio exclusivo por menos de R$300

Os custos de vida estão subindo, e isso vem complicando a vida independente de muitos, especialmente dos aposentados. Além das despesas do dia a dia, eles enfrentam gastos extras, como com saúde, que podem pesar muito no bolso.

Pensando nisso, a prefeitura de Arapongas, uma cidade no norte do Paraná, se uniu à Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) para criar uma ideia inovadora. É o Condomínio do Idoso – Viver Mais Arapongas Padre Antônio José Beffa, um projeto que oferece casas para aposentados com aluguel fixado em apenas 15% do salário mínimo — hoje isso dá em torno de R$ 227.

Essa iniciativa se inspira em modelos de moradia para idosos de outras localidades e vai além de simplesmente fornecer um lar. O foco é garantir acessibilidade e qualidade de vida para a terceira idade, proporcionando um ambiente acolhedor e seguro.

Serão 40 casas em um condomínio fechado e horizontal, com uma infraestrutura pensada no bem-estar dos moradores. O espaço contará com áreas de lazer, como uma academia ao ar livre, salão de festas e segurança reforçada com uma guarita.

Como garantir uma vaga no Condomínio do Idoso?

Se você ou alguém que conhece se interessou pelo projeto, as inscrições estão abertas até o dia 5 de outubro. É possível se inscrever por vários canais, incluindo o site da Cohapar, o Escritório Regional de Apucarana e os cinco Centros de Convivência do Idoso (CCIs) de Arapongas.

As vagas são exclusivas para idosos com 60 anos ou mais. É importante que tenham uma renda de até seis salários mínimos e que não possuam imóvel próprio nem financiamento em andamento. Para garantir que cada um atenda aos requisitos, a Cohapar fará uma análise dos documentos, e os resultados devem sair até o final do ano.

Investimento no Condomínio do Idoso será contínuo

Recentemente, as casas do Condomínio do Idoso passaram pela vistoria final e, segundo a Cohapar, já estão prontas para receber mobília, o que deve acontecer em breve. O investimento no projeto é significativo, com cerca de R$ 6 milhões, e conta com a ajuda de uma Câmara Técnica de Secretarias Municipais. Isso garante apoio nas áreas de Saúde, Assistência Social, Segurança Pública e Trânsito, reforçando o compromisso com a qualidade de vida dos moradores.

Essa é uma excelente oportunidade para os aposentados de Arapongas e localidades vizinhas, que agora têm um espaço pensado especialmente para eles, promovendo bem-estar e interação social em um ambiente seguro.