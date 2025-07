Ações da Tesla caem após anúncio de partido por Elon Musk

As ações da Tesla enfrentaram um tombo de cerca de 4% nesta segunda-feira, dia 7, e a principal causa foi um anúncio que balançou o coração dos investidores: Elon Musk decidiu criar o America Party, um novo partido político que promete ser uma alternativa aos tradicionais democratas e republicanos nos EUA.

Esse movimento levantou algumas sobrancelhas e reacenderam críticas sobre como Musk tem conduzido os negócios da Tesla. Para alguns analistas, o que preocupa mesmo é a ideia de que o CEO possa estar se distanciando das operações da montadora. Neil Wilson, da Saxo Markets, resumiu bem o clima no mercado: “O risco é duplo: Trump pode retaliar cortando subsídios, e Musk pode estar simplesmente distraído”.

Isso tudo não apenas balançou as ações, mas também a fortuna de Musk, que viu uma queda de U$ 13,5 bilhões, ou mais de R$ 70 bilhões, nas últimas movimentações. Mas calma lá, ele ainda continua sendo um dos homens mais ricos do planeta, com cerca de U$ 391,7 bilhões, segundo a Forbes. Dá pra acreditar?

E se você acha que isso é um problema isolado, se enganou. Desde que Musk começou a se envolver mais com política, lá em novembro do ano passado, as ações da Tesla já despencaram 35%. No mês seguinte, ele assumiu um cargo no governo de Donald Trump, liderando o Departamento de Eficiência Governamental, carinhosamente apelidado de Doge.

Musk teve uma passagem meio turbulenta nesse cargo. As críticas começaram a aparecer e, consequentemente, as vendas da Tesla na Europa sofreram quedas. E a situação ficou ainda mais tensa com as diferenças de opinião que ele teve com Trump, resultando em sua saída rápida do cargo.

E mesmo com a pressão de alguns investidores para que ele foque mais na Tesla, Musk garante que ainda estará no volante como CEO por pelo menos mais cinco anos. Ele insiste que sua incursão no mundo político não está afetando o desempenho da empresa. Enquanto isso, na China, os veículos elétricos da Nio estão vendendo cada vez mais, enquanto a Tesla vê uma leve queda nas suas vendas.