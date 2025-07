Motociata provoca lentidão nas rodovias Bandeirantes e Anhanguera

Congestionamentos em Rodovias de São Paulo devido a Motociata

Neste sábado, 5 de outubro, as rodovias dos Bandeirantes e Anhanguera, em São Paulo, enfrentaram longos congestionamentos. Os engarrafamentos foram causados pela motociata organizada pelo Insanos Moto Clube, que faz parte do evento "Bonde pela Vida", realizado no Parque da Uva, em Jundiaí, durante este fim de semana. Milhares de motociclistas cruzaram as rodovias a partir da capital paulista em direção ao evento.

A motociata teve início às 10h, com a saída dos motociclistas do Aeroporto Campo de Marte, localizado na Zona Norte de São Paulo. Por volta das 11h, foram registrados os primeiros bloqueios de tráfego no km 13 da rodovia dos Bandeirantes. O percurso seguiu até o km 58 da Avenida Jundiaí, onde os motociclistas foram recebidos para a abertura oficial do evento.

Impacto no Trânsito

De acordo com informações da AutoBAn, a concessionária responsável pela administração das rodovias, 23 equipes foram destacadas para monitorar o trânsito e garantir a segurança dos participantes. Apesar dessa presença, os congestionamentos chegaram a atingir 22 km na rodovia dos Bandeirantes e 8 km na Anhanguera, principalmente entre 12h21 e 12h58.

A concessionária interditou temporariamente as saídas nos kms 55 e 57 da Bandeirantes e recomendou que os motoristas usassem a saída 61, que dá acesso às rodovias João Cereser e Dom Gabriel Paulino Bueno Couto. Para facilitar a passagem dos motociclistas, o pedágio do km 39 foi fechado temporariamente.

João Moacir da Silva, gerente de operações da AutoBAn, afirmou que a operação especial não prejudicou os atendimentos normais. Ele destacou a parceria com a Polícia Militar Rodoviária e outros órgãos para minimizar os transtornos no trânsito.

Objetivos do Evento

O "Bonde pela Vida", promovido pelo Insanos Moto Clube, considerado o maior do Brasil, chega à sua quinta edição. O evento tem como foco a promoção da saúde mental e o acolhimento familiar, buscando integrar cada vez mais as famílias no universo motociclístico. A programação se estenderá até domingo, 6 de outubro, com atividades sociais, shows e ações diversas, abertas a motociclistas e seus familiares.

Em entrevista, o diretor financeiro do Insanos Moto Clube, Mi, comentou sobre a importância do evento. Ele explicou que a motociata é uma oportunidade para mostrar às pessoas que enfrentam problemas emocionais que existem caminhos para superá-los. O clube também realiza ações sociais como parte fundamental de sua filosofia, buscando criar um ambiente de troca de energias positivas entre os participantes.

Com 10 anos de história, o Insanos Moto Clube conta atualmente com aproximadamente 20 mil membros em 72 países, incluindo cerca de 1.200 divisões no Brasil. O motoclube tem como objetivo incentivar as pessoas a se conectarem com a vida e saírem de suas zonas de conforto.

A AutoBAn também relatou que a rodovia dos Bandeirantes continuou a enfrentar interdições em direção ao interior, devido ao fluxo de motociclistas que vieram de São Paulo em direção a Jundiaí.