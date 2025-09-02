6 milhões de carros vendidos, quase 50% são eletrificados

A Toyota está se destacando na corrida pela eletrificação de uma forma bem diferente das outras montadoras. Enquanto muitas estão focadas apenas em elétricos, a marca japonesa segue firme com seus híbridos, que têm feito sucesso. Com uma oferta diversificada, dos elétricos onde realmente faz sentido até uma linha forte de picapes na América do Norte, fica fácil entender como a Toyota alcançou a marca impressionante de 900.000 vendas globais só em julho de 2025.

No total, foram 963.796 carros vendidos, incluindo modelos da Lexus, Daihatsu e Hino. A América do Norte desponta como o maior mercado da Toyota, com 254.298 vendas, impulsionadas principalmente pelos modelos híbridos e pela adoração das picapes, como a nova Tacoma e a 4Runner. Já na Europa, onde a competição é acirrada e muitas marcas estão enfrentando dificuldades, a Toyota conseguiu aumentar suas vendas em relação ao ano passado.

E na China? Ah, o gigante asiático tem sido um campo de batalha complicado para muitas montadoras que não são locais. Mas a Toyota também brilha por lá, com 151.669 vendas, impulsionadas pelo modelo EV bZ3X, em parceria com a GAC, e por suas opções híbridas. Já no Japão, o catálogo continua firme com 135.249 vendas e a demanda lá se mantém estável.

Quando olhamos o acumulado do ano, entre janeiro e julho, a Toyota vendeu a impressionante quantia de 6.058.731 carros, sendo mais de 2,9 milhões híbridos ou eletrificados de alguma forma. No entanto, quando falamos de elétricos de bateria, o número ainda é modesto, com menos de 100.000 unidades. Apesar disso, julho foi o melhor mês para os elétricos da marca, com 17.896 unidades vendidas.

Por enquanto, a Toyota ainda depende bastante de suas vendas de carros a combustão, mas os híbridos têm mostrado grande performance. No mercado norte-americano, foram mais de 800.000 dos quase 1,7 milhão de carros vendidos que eram eletrificados de alguma maneira. A importância disso se reflete na conexão que muitos motoristas têm com a marca — quem passa boa parte do dia na estrada sabe como um híbrido pode ser prático e econômico.

O ex-CEO da Toyota, Akio Toyoda, enfrentou críticas por colocar os híbridos em destaque, ao invés de priorizar elétricos puros. Mas, quando a procura por esses carros vai perdendo um pouco da força ao redor do mundo, a Toyota se posiciona de maneira inteligente. E o melhor é que está investindo em novos modelos elétricos, diversificando suas opções, principalmente em carros conhecidos como o Camry e o RAV4, que agora também têm versões híbridas.

Pelo andar da carruagem, parece que Toyoda-san pode estar no caminho certo com sua estratégia. E quem é apaixonado por carros, com certeza, está de olho nessa evolução.