Hobbie para maiores de 50 anos pode melhorar a saúde cerebral

Cientistas dizem que, se você tem mais de 50 anos, este hobbie pode melhorar a saúde do seu cérebro
Cientistas dizem que, se você tem mais de 50 anos, este hobbie pode melhorar a saúde do seu cérebro

Algumas atividades que costumavam ser vistas como passatempos de nossas avós, como tricô, crochê e jardinagem, estão voltando à tona com tudo. E não é só estética: essas práticas trazem benefícios incríveis para a saúde mental.

Quem começa a tricotar, por exemplo, percebe como a rotina pode se tornar mais leve. A atividade ajuda a aliviar o estresse, se mostrando eficaz no combate à ansiedade e à depressão. Os movimentos repetitivos do tricô têm um efeito semelhante ao da meditação, ajudando a regular a respiração e a baixar a pressão arterial. Assim, tricotar se transforma em uma prática terapêutica, perfeita para quem busca um pouco de calma no dia a dia.

Estímulo cognitivo e exercício mental

Mais do que somente um hobby, o tricô é um verdadeiro desafio para a mente. Ele exige planejamento, criatividade e foco — habilidades que lembram quebra-cabeças e outros exercícios cognitivos. Isso é especialmente benéfico para os idosos, pois manter a mente em atividade pode ajudar a prevenir o declínio cognitivo.

Construção de conexões e autoexpressão

Além dos benefícios individuais, o tricô promove uma interação social muito bacana. Existem diversos grupos de tricô em todo canto, onde as pessoas se reúnem para compartilhar técnicas e experiências. Escolher fios, criar peças únicas e ver o resultado das próprias mãos confere um senso de realização. Isso não só fortalece a autoestima, mas também promove uma sensação de pertencimento ao grupo.

Tricô como estratégia de bem-estar

Durante períodos de estresse intenso, como a pandemia de COVID-19, muitos encontraram no tricô uma forma de escape emocional. A prática gera um estado de flow, aquela sensação de estar completamente imerso em uma atividade. Isso pode ser um alívio valioso para as ansiedades do cotidiano. É claro que o tricô não substitui tratamentos profissionais para problemas mais sérios, mas é um excelente complemento que está ao alcance de todos.

No fim das contas, o tricô surge novamente como um verdadeiro aliado da saúde mental. Seja você jovem ou da melhor idade, essa atividade pode se revelar um passatempo incrível e uma excelente maneira de cuidar do bem-estar emocional.

