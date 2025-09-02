Até R$ 2.800 disponíveis para saque; saiba como retirar

No dia 25 de agosto de 2025, a Caixa Econômica Federal deu início ao pagamento do PIS/Pasep, um benefício que pode chegar a até R$ 2.800. É uma oportunidade importante, especialmente para quem trabalhou entre 1971 e 1988 e ainda não retirou esse valor, que ficou acumulado esperando por um saque.

Esse pagamento é fruto de uma decisão do Ministério da Fazenda, que possibilita que os valores sejam retirados através do Repis Cidadão ou até mesmo pela ferramenta do FGTS. A ideia é facilitar o acesso sem que as pessoas precisem enfrentar aglomerações nas agências.

Como funciona o resgate?

Para garantir que o processo seja tranquilo e evite filas, o PIS/Pasep pode ser solicitado até janeiro de 2026. Esse programa começou na década de 70, permitindo que as empresas depositassem mensalmente valores para os trabalhadores. O Pasep, por sua vez, é voltado para servidores públicos e era administrado como uma poupança.

Se você teve carteira assinada entre 1971 e 1988, pode ter direito ao montante de até R$ 2.800. Para isso, é só apresentar um documento de identidade, como a CNH ou RG, acompanhado do CPF. Também é necessário levar os documentos que comprovam seu histórico de trabalho, tudo devidamente atualizado para a consulta junto à Caixa.

Uma dica prática: você não precisa ir até uma agência para descobrir se tem algum valor a receber. É possível conferir isso pelo aplicativo do FGTS. Basta informar seu CPF e senha, e então verificar no campo “PIS/Pasep” se há valores disponíveis. E quando for solicitar o saque, lembre-se de indicar a conta para o depósito do valor.

Para quem precisa acessar o Pasep, o Banco do Brasil também oferece essa consulta, assim como o Repis Cidadão. Além disso, você pode entrar em contato pelo número 0800 726 0207 para mais informações. O saque de até R$ 2.800 pode ser direcionado para uma conta poupança, como a do Caixa Tem, ou qualquer conta corrente que você tenha.

A solicitação passará por uma análise da Caixa e do Ministério da Fazenda. Então, é bom ficar de olho no calendário oficial do processo. Por exemplo, quem fizer o pedido até 30 de setembro de 2025, pode esperar receber o valor em até 27 de outubro de 2025.