Zeekr X é lançado com 489 cv e autonomia de 560 km

O mercado de elétricos na China continua agitando as paradas, e a atualização do Zeekr X é uma prova disso. Esse SUV compacto chegou com motor mais potente e algumas melhorias, tudo isso sem alterar a estética que já tem um toque futurista. E para os fãs de novidades, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação (MIIT) apresentou também o novato Zeekr 7X.

Falando do Zeekr X 2025, a grande mudança está sob o capô. Agora, a versão RWD está equipada com um motor traseiro de 250 kW (equivalente a 335 cv) — uma boa evolução em relação ao antigo motor de 200 kW (268 cv). Para quem gosta de velocidade, a máxima segue nos 190 km/h, mas com a promessa de um desempenho mais ágil.

As baterias continuam como a cereja do bolo, disponíveis nas variantes de 49 kWh (LFP) e 66 kWh (NCM). Dependendo da versão escolhida, você pode esperar autonomias que giram em torno de 420 km e até 560 km, de acordo com o ciclo chinês CLTC. Nas versões com tração integral, a potência combinada chega a impressionantes 489 cv, trazendo um alcance que pode chegar a 512 km.

As medidas do Zeekr X permanecem com 4,45 m de comprimento, 1,83 m de largura, 1,57 m de altura e 2,75 m de entre-eixos. O peso varia entre 1.940 kg e 1.965 kg, dependendo da configuração. Uma coisa é certa: o espaço interno é bem otimizado.

Externamente, o design continua inalterado. O SUV mantém aquele visual que chama a atenção, com uma lanterna traseira de 1,5 m composta por 229 LEDs, luzes diurnas em LED e um teto solar panorâmico de 1,21 m² que agrega um charme especial. E quem gosta de personalização pode escolher entre rodas de 18, 19 e 20 polegadas.

Falando do mercado, o Zeekr X já soma 4.611 unidades vendidas em 2025, sendo 465 só em agosto. Ele ocupa a 79ª posição entre os SUVs em vendas mensais e 76ª no acumulado anual na China. É interessante notar como a preferência por elétricos tem crescido, e o Zeekr X se destaca nessa corrida.

Atualmente, o modelo é oferecido em quatro versões, com opções de 4 ou 5 lugares, com preços que variam entre 149.000 e 179.000 yuans (cerca de US$ 20.900 a 25.100). Entre os opcionais, você pode encontrar detalhes como rodas diferenciadas, pinças de freio personalizadas e cores variadas para o teto e retrovisores.

Quem já passou por um bico na gasolina vai entender o apelo dos elétricos, e o Zeekr X é um bom exemplo do que o futuro reserva para os amantes de carros.